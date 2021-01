Une étude explique pourquoi certains médecins généralistes belges sont réticents au vaccin contre le coronavirus

Depuis le début de la campagne de vaccination, la voix des anti-vaccin s’est fait beaucoup entendre aux quatre coins de l’Europe. Parmi les réticents se trouvent parfois même des médecins ou infirmiers. Pour mieux connaître les raisons de cette hésitation, une étude a été menée par l’ULB avec plusieurs universités francophones situées en France et au Québec.

L’enquête transversale a été menée dans les trois pays, en octobre et novembre 2020, auprès des prestataires de soins de santés impliqués dans la vaccination. L’idée était de mesurer la volonté de médecins généralistes et infirmiers à recevoir le vaccin et à le recommander à leurs patients. "Au-delà des chiffres d’acceptation des médecins généralistes et infirmières qui étaient assez similaires, l’étude permet d’identifier les facteurs qui prédisent une acceptation modérée ou une hésitation voire un rejet", résume-t-on à l’ULB par voie de communiqué.

"Depuis plusieurs mois, des publications indiquent des attitudes négatives envers les futurs vaccins contre la COVID-19, dans des proportions allant jusqu’à, ou dépassant 30-40% de la population générale. L’une des principales raisons des refus est la crainte que les nouveaux vaccins ne soient pas sûrs", poursuit le communiqué. Grâce à l’enquête, cette hésitation ou "acceptation modérée" à se faire vacciner a pu être approfondie et expliquée par plusieurs facteurs.

De façon générale, pour certains acteurs du monde de la santé, le fait de ne pas être personnellement vacciné contre la grippe (comme pour le H1N1) est associé à une certaine hésitation. Encore, certains se montrent réticents à l’idée d’un vaccin développé dans l’urgence et dont la sécurité pourrait être discutable, privilégiant plutôt l’immunité naturelle, acquise par l’infection au coronavirus. Parmi les facteurs de réticence se trouve également le manque de confiance, voire parfois la méfiance, à l’égard des autorités sanitaires.

Ces trois facteurs paraissent les plus importants au sein des trois pays, mais les différences nationales persistent. "Le fait d’être médecin généraliste en Belgique est associé à une plus grande hésitation ou refus par rapport à leurs collègues français et québécois", note le communiqué de l’ULB.

La portée de cette hésitation, qui pourrait paraître anecdotique, est pourtant réelle. "Les patients sont plus enclins à accepter un vaccin si celui-ci est clairement recommandé par leur médecin. Même si en Belgique, pour le moment, la vaccination ne passe pas directement par les médecins généralistes, ils ont un rôle de conseil vis-à-vis de leur patientèle : 'si vous vous faites vacciner, je me ferai vacciner docteur' ", explique Nicolas Dauby, Chef de clinique adjoint au Département des maladies infectieuses du CHU Saint-Pierre et directeur de l’étude en Belgique.

L’étude, donc, identifie une série de professionnels à qui adresser davantage d’informations sur les vaccins. Parmi les pistes d’amélioration, l’étude pointe également l’importance d’intégrer les éléments relatifs aux vaccins dans les cursus universitaires des professionnels de la santé.