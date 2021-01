Une étude de Sciensano confirme que les écoles ne sont pas le moteur de la propagation du coronavirus

Lors de la conférence de presse de ce vendredi, le porte-parole du Centre de crise coronavirus Yves Laethem a détaillé les résultats d’une étude menée par Sciensano sur l’impact de l’école dans la propagation de la pandémie. Pour mener cette étude, les scientifiques ont analysé les données fournies avec les centres PMS de Belgique du 1er septembre au 13 décembre. Ces centres présents dans chaque école disposent des données de contamination et le tracing pour limiter la propagation.

Première conclusion de cette étude : les écoles suivent l’évolution de l’épidémie dans la population générale. Le nombre de cas dans les écoles augmente après une hausse au sein de la population générale. Comme pour l’épidémie, Yves Van Laethem constate des différences entre régions : "Avant les vacances de Toussaint, le nombre d’infections était plus élevé dans l’enseignement francophone. Ceci reflète simplement le fait que la deuxième vague a d’abord frappé la Wallonie et Bruxelles avant de s’étendre dans la partie néerlandophone du pays."

Différence d’âge

Les enfants de moins de 12 ans sont moins malades du virus mais peuvent être aussi contaminés. Le scientifique explique : "En décembre, on a constaté une augmentation du nombre de cas à l’école primaire, alors qu’il y avait une diminution dans les autres tranches d’âge."

Pendant cette période, des mesures restrictives avaient été prises qui ont largement épargné les enfants de moins de 12 ans. Même si le nombre d’infections chez les jeunes reste faible, le virologue rappelle qu’il peut y avoir des cas chez les enfants aussi et qu’il faut continuer à surveiller le coronavirus.

Fin août, à l’approche de la rentrée scolaire, l’augmentation de cas a commencé chez les adolescents et les jeunes adultes puis a touché la population active avant de ne toucher en dernière phase les enfants plus jeunes. "Même lors des pics, le taux d’infection des moins de 16 ans est resté inférieur à celui enregistré dans la population générale", ajoute Yves Van Laethem.

Prof : 20% de contamination à l’école

De septembre jusqu’au début des vacances de Toussaint, les enseignants et le personnel scolaire ont été plus souvent infectés par l’intermédiaire des collègues ou à domicile que par les élèves. Au niveau du personnel dans les écoles, seuls 20% sont contaminés par leurs activités scolaires, contre 80% par leur vie familiale et sociale.

Yves Van Laethem assure :"Les écoles ne sont pas le moteur de la propagation des vagues actuelles, elles se situent plutôt en fin de chaîne et reflètent ce qui s’est passé au préalable dans la société. L’enseignement reste un secteur fondamentalement essentiel. Le développement des enfants au niveau scolaire ne peut pas avoir une interruption prolongée."

Avant d’ajouter : "Il n’y a pas de risque zéro. Dans le contexte, il faut continuer à avoir un enseignement qui se passe dans les meilleures conditions en assurant le maximum de précaution."