Une équipe belge réussit à éviter la récidive du cancer de la peau

Dans ses laboratoires de l'hôpital Erasme, le Professeur Cédric Blanpain (ULB) savoure le moment. Entouré d'une équipe internationale, le chercheur voit couronnée par une publication dans le magazine spécialisé "Nature" une étude sur la récidive du cancer de la peau le plus fréquent, le carcinome.

Dans ses travaux sur les cellules souches, Cédric Blanpain a orienté les recherches sur les causes de trop nombreuses récidives de ce cancer de la peau soigné par des médicaments. "Nous nous sommes dit qu'il devait exister des cellules qui résistent au traitement. Qui se cachent là où nous pensions que nous les avions guéries."

L'équipe a identifié des cellules dormantes qui guettaient l'arrêt du traitement pour se réveiller. De cette phase d'observation, le Professeur et ses collaborateurs sont passés à celle de l'analyse: "ces cellules expriment une protéine". Et à celle de l'action: "nous avons cherché les moyens de s'attaquer à ces protéines."

Des médicaments déjà disponibles

L'équipe a tiré les mêmes conclusions que des collègues américains qui se sont livrés eux aussi à ce type de recherches: "Nous avons montré que lorsque nous combinions l'ancien traitement au nouveau que nous avons découvert, nous pouvions éradiquer dans plus de 95% des cas le cancer et donc les risques de récidive sur les modèles traités."

Autrement dit: il est dispensable de chercher pendant des années de nouvelles molécules. Ces deux médicaments sont directement disponibles. "Nous pouvons traiter ce cancer en appliquant une crème cutanée, ce qui a l'avantage d'éviter toute toxicité potentielle qui pourrait exister et d'avoir un impact très important pour éviter les risques de récidive. Une rechute qui pénalise régulièrement le patient à nouveau traité: "il arrive quelquefois que le cancer ne réponde plus au médicament de départ. Il faut alors passer à des traitements plus sévères, telle que la radiothérapie ou une chirurgie qui peut délabrer l'aspect physique."

Sur le déroulé de quelques photos que le Professeur Blanpain sélectionne, nous voyons quelques visages défigurés. "Il y avait aussi par exemple des pertes de vision." Une dégradation qui peut évidemment avoir des conséquences psychologiques. Que cette découverte du remède va effacer dans plus de 95% des cas...