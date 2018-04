Une équipe belge participe à des recherches spatiales sur la mécanique des orages

Pendant deux ans, un module européen en orbite va analyser les orages violents de très haut, entre deux couches de l'atmosphère. Diligentée par l'ESA, l'agence spatiale européenne en partenariat avec quelques uns de ses membres et la Nasa, la mission est de mieux comprendre le mécanisme de création des décharges électriques et les phénomènes lumineux des orages.

L'instrument dont une équipe belge va assurer le fonctionnement et la télémétrie contient deux capteurs: "un pour voir ces événements lumineux et un autre pour mesurer les émissions gamma. Et voir si elles ont lieu en même temps ou pas en fonction des orages." Manager de B-Usoc, un centre de support installé dans l'institut d'aéronomie spatiale à Uccle, Michel Kruglanski et ses collègues collaborent avec des scientifiques et chercheurs danois (les concepteurs de l'instrument d'observation baptisé Asim, comme Atmosphere Space Intercations) norvégiens, espagnols (via des universités)