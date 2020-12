Une entreprise de Knokke-Heist revend des masques biocompostables fabriqués à partir de chanvre

À Lézinnes, en Bourgogne, la société Géochanvre propose toute une gamme de produits fabriqués à partir de chanvre : des sacs à main, des couvre-sols pour l'horticulture... mais aussi des masques depuis le début de la crise du coronavirus. Ils ont été testés dans un laboratoire français et répondent aux normes européennes.

La société iearthfriendly de Knokke-Heist a acquis le droit exclusif de distribuer les masques de Géochanvre dans tout le Benelux, rapporte la VRT.

Ces masques en chanvre sont plus respectueux de l'environnement que les masques chirurgicaux, explique Xavier Vermeirsch de iearthfriendly à la VRT: "Il faut 450 ans pour qu'un masque chirurgical se décompose dans la nature. Si vous jetez votre masque de chanvre, vous devez enlever le bord en bioplastique et l'élastique ne doit pas non plus être mis dans le composte".