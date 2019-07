Une enquête ouverte pour fraude à la Commission des jeux de hasard

Une enquête judiciaire pour fraude est en cours à la Commission des jeux de hasard. Le président a porté plainte contre le directeur-général, car ce dernier aurait vendu de manière illégale du matériel informatique, indiquent samedi les quotidiens Het Laatste Nieuws et De Morgen.Le parquet de Bruxelles confirme qu'une telle enquête est ouverte depuis le début de l'année. Un certain nombre d'anciens serveurs obsolètes auraient disparu des bâtiments de la Commission et auraient ensuite été vendus au privé pour 6000 euros. "Nous cherchons à savoir s'il s'agit d'une erreur ou d'un délit", précise le parquet selon lequel la plainte vise le directeur-général Peter Naessens et a été introduite en mai par Etienne Marique, magistrat et président de la Commission. Ce dernier n'a pas désiré donner plus de commentaires mais parle d'une "affaire pénible". Le directeur-général Peter Naessens rétorque que cette plainte ne tient pas la route. "Elle est basée sur des rumeurs", affirme son avocate Anne Marie De Clerck. "L'enquête le prouvera. Mon client jouit d'une réputation irréprochable".