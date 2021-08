Une docteure belge multiplie les arguments non scientifiques pour interpeller sur les risques des vaccins contre le Covid-19

Qui est le Dr Andri ? Et quelle valeur scientifique faut-il accorder à certains de ses propos les plus marquants contenus dans la vidéo ?

Sur les réseaux sociaux comme Instagram ou Twitter, l’interview d’une docteur belge a été vue des dizaines de milliers de fois. Dans cette vidéo , une médecin belge s’exprime au sujet des effets secondaires des vaccins anti Covid-19 et explique à ses deux interlocuteurs qui l’interrogent et la filment, visiblement à l’aide de leur smartphone, que selon son expérience de terrain à son cabinet, la vaccination contre le Covid-19 représente une "perte de liberté" pour la population et estime qu’avec la vaccination des "jeunes qui vont rentrer à l’école", la situation "va être catastrophique".

Une docteure belge met en garde sur les effets secondaires liés à la vaccination contre le Covid-19 et témoigne d’observations qu’elle aurait faites par elle-même auprès de sa patientèle. Elle indique voir "énormément d’effets secondaires", notamment des modifications des cycles menstruels chez les femmes mais aussi des AVC ou des zonas. Pour la Dr Cécile Andri, les individus vaccinés ne sont pas du tout protégés et sont "tout aussi contagieux" que les vaccinés. Elle recommande également certains traitements qui ne sont pas reconnus comme étant efficaces contre le Covid-19. La plupart des éléments contenus dans ses propos ne collent pas avec l’état actuel des connaissances scientifiques sur le coronavirus.

En quelques clics sur le Web, il apparaît qu’elle est médecin spécialisée en "médecine esthétique, médecine nutritionnelle, médecine anti-âge" et qu’elle pratique à Lasne . Il ne s’agit donc clairement pas d’une virologue, d’une infectiologue, d’une immunologiste ou d’une épidémiologiste, ces experts qui ont fait une spécialisation et étudié les virus ou la façon dont ils se propagent, ce qui leur permet d’avoir un regard pointu sur la pandémie de coronavirus. Ce n’est pas son cas.

Pour connaître la légitimité de l’intervenante, nous avons recherché qui était la personne qui était interrogée dans la vidéo qui circule, car son nom n’est cité à aucun moment dans les extraits diffusés. Il s’agit en fait de la docteure Cécile Andri. Elle a déjà été interviewée par la RTBF en avril 2020 suite à la non-réception de tests sérologiques effectués par ses soins et envoyés aux laboratoires privés avec lesquels elle a l’habitude de travailler. En effet, elle dénonçait le fait que des blocages administratifs et logistiques auraient dissuadé les laboratoires d’effectuer ces tests sérologiques .

La docteure Andri explique que cette vidéo postée sur les réseaux sociaux a été réalisée dans le contexte d’une marche pour la liberté thérapeutique des soignants à Bruxelles. Etonnée qu’elle estimait qu’il y avait peu de médecins sur place, elle a souhaité s’exprimer et l’une de ses connaissances l’a filmée. On entend également une autre voix féminine, qui accompagnait cette personne. Ce n’est donc pas un média reconnu qui l’a interrogée, mais des citoyens adhérant à la même cause que la Dr Andri.

Il est vrai que si vous êtes jeune avec un système immunitaire en bon état, vous pouvez faire une réaction au site d’injection un peu plus intense, éventuellement avec de la fièvre. C’est plutôt le signe que votre immunité est bonne et que vous allez faire de bons anticorps. C’est en fait ce que l’on demande à un vaccin. Il n’y a là rien de dramatique, comme c’est affirmé dans cette vidéo.

Dr Andri : "Je vois énormément d’effets secondaires, surtout récemment, parce que maintenant, on a des plus jeunes qui se font vacciner. Et ce sont surtout les jeunes qui vont faire des effets secondaires parce qu’ils ont un système immunitaire beaucoup plus réactif".

Seuls quatre décès sont actuellement considérés comme probablement liés au vaccin. Il s’agit d’un cas de syndrome d’hyperperméabilité capillaire et d’un cas de thrombocytopénie immunitaire (chute de plaquettes sanguines) probablement liés à la vaccination avec Vaxzevria (AstraZeneca). Les deux autres décès sont consécutifs à un syndrome associant une thrombose et une thrombocytopénie ; ils sont survenus après une vaccination par le vaccin Janssen et par le Vaxzevria (AstraZeneca). Il s’agit d’effets indésirables très rares et maintenant connus.

Dans cette base de données EudraVigilance, il y a eu 10.869 notifications belges d’effets indésirables dont 202 signalent un décès. Cependant, l’AFMPS précise que "le fait que les décès rapportés n’ont pas présenté un tableau clinique commun est un élément plutôt rassurant, de même que le fait que les décès survenaient après un délai variable. L’évaluation des cas de décès a aussi pris en considération les troubles ou manifestations cliniques antérieures à la vaccination et l’évolution naturelle de ces conditions préexistantes, ainsi que l’état général du patient. Dans plusieurs rapports de décès, le notificateur déclare que la vaccination n’est probablement pas à suspecter et que le décès est signalé dans un souci d’exhaustivité".

Bien entendu, toutes les personnes vaccinées ne rapportent pas nécessairement ces effets indésirables. Mais les effets les plus graves qui nécessitent une prise en charge médicale sont soigneusement suivis et signalés également à l’Agence européenne des Médicaments. C’est son Comité PRAC , Pharmacovigilance Risk Assessment Committee, qui est responsable de la surveillance de la sécurité des médicaments, dont les vaccins font partie.

Comme pour tout médicament, les effets secondaires des vaccins existent. Cependant, ne peut pas mettre sur le même pied une douleur au site d’injection, fatigue, fièvre, douleurs musculaires, maux de tête (fréquents avec les vaccins) et des effets qui eux sont exceptionnels et bien documentés comme les thromboses veineuses ou les myocardites (inflammation du cœur). Les effets secondaires les plus fréquents, détaillés par type de vaccin contre le Covid-19 sont recensés ici .

Dr Andri : "[…] Et puis des arrêts de règle chez des jeunes filles qui n’avaient aucun problème. Ou bien les deux personnes plus âgées qui étaient ménopausées, qui recommencent à avoir leurs règles ou des gens qui ont des personnes, les femmes qui ont des hémorragies. J’ai aussi des AVC. 2 AVC. Certains médecins connus ont aussi fait aussi un AVC".

Les vaccins contre le Covid-19 peuvent-ils perturber le cycle menstruel ? Cette question continue à être examinée par l’Agence européenne des Médicaments, suite à des témoignages de jeunes femmes rapportant des modifications de leurs règles. Mais elle estime à ce stade "qu’aucun lien de causalité n’a pu être établi entre les vaccins contre le Covid-19 et les dérèglements menstruels. Les troubles menstruels sont très fréquents dans la population générale et peuvent se produire sans raison médicale sous-jacente. Les causes peuvent varier, du stress à la fatigue, à des raisons comme les fibromes ou l’endométriose." Un simple stress peut provoquer un retard de règles, un départ en vacances, la période des examens. Par contre, aucun signalement de retour de règles chez des femmes ménopausées n’a été retrouvé, ni à l’Agence européenne des Médicaments ni chez 13 gynécologues interrogés au CHU Saint-Pierre.

Il est conseillé aux femmes qui subissent des saignements vaginaux inattendus, comme les femmes ménopausées, ou qui vivent des perturbations menstruelles sévères ou prolongées, de consulter un médecin pour avis.

Et les AVC ?

"C’est faux", répond le Dr Nicolas Dauby, infectiologue au CHU Saint-Pierre. "Au contraire, il y a bien plus d’hémorragies cérébrales associées avec le Covid qu’avec la vaccination." En attestent plusieurs études récentes réalisées sur des millions de personnes vaccinées dans la vie réelle. L’une conclut que "des risques accrus d’événements hématologiques et vasculaires qui ont conduit à une hospitalisation ou à un décès ont été observés pendant de courts intervalles de temps après les premières doses des vaccins" (de Pfizer ou AstraZeneca). Mais que "les risques de la plupart de ces événements étaient sensiblement plus élevés et plus prolongés après l’infection par le SRAS-CoV-2 qu’après la vaccination dans la même population". Le risque d’avoir un accident vasculaire cérébral est ainsi 11 fois plus élevé chez les personnes atteintes par le virus que chez les personnes vaccinées avec Pfizer.

Dr Andri : "J’ai aussi des zonas. Ils sont beaucoup plus fragiles, (ça veut dire)… Un Zona, ça veut dire que le système immunitaire est beaucoup plus affaibli, sinon on ne fait pas un zona".

Oui, des cas plus fréquents de zonas ont été documentés avec les vaccins à ARN messager. Mais contrairement à ce qu’affirme la Dr Andri, ce n’est pas à cause d’une diminution de l’immunité mais probablement à une réaction inflammatoire locale (ganglion dans lequel le virus de la varicelle est endormi, et se réveille), explique Nicolas Dauby, infectiologue au CHU Saint-Pierre. Un article récent recense et analyse une série de cas de zonas chez des patients atteints de maladies rhumatismales inflammatoires auto-immunes, traités avec immunosuppresseurs et vaccinés avec un vaccin à ARN messager (Comirnaty, de Pfizer-BioNtech). Il s’agit donc de cas rares déjà décrits et bien spécifiques.