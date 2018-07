Une directrice de théâtre refuse un Molière avant de dénoncer la domination masculine dans la culture

Ce 13 juillet, au Festival d'Avignon, importante manifestation du spectacle vivant contemporain, plusieurs récompenses ont été décernées à des membres du monde du théâtre. L'une de ces personnes récompensées est Carole Thibaut, autrice, metteuse en scène, comédienne et directrice du centre national dramatique de Montluçon. Celle-ci a refusé de recevoir un Molière, qu'elle a taxé de "pavé" dans un discours accusant l'inégalité hommes-femmes dans le monde du théâtre, une histoire qui n'est pas sans rappeler l'inégalité entre les sexes à Cannes.

Carole Thibaut, fervente défenderesse de la cause féminine a tenu à rappeler la place de la femme dans le monde du théâtre avec quelques chiffres propres au festival à l'appui : "Cette année, la programmation 'théâtre' représente 89,4% d’artistes créateurs hommes (auteurs et metteurs en scène, NDLR) pour 10,6% d’artistes créatrices femmes".

Pourtant, pour l'édition 2018, le festival avait frappé fort : un thème principale sur le "Genre" et la couleur du féminisme à l'honneur, le violet. " Mesdames, messieurs et tous ceux qui se définissent autrement, bonjour. Vous savez que le violet est la couleur des évêques, mais aussi celle du féminisme, notamment parce qu’elle mélange le rose, couleur attribuée aux filles, et le bleu, couleur attribuée aux garçons ", lançait Olivier Py, le directeur du Festival d'Avignon, à l'annonce du programme en mars dernier.

Quand "la copine sympa" dénonce

D'ordinaire considérée comme "la copine sympa", "la bouffonne de service", la femme de théâtre ne supporte plus cette situation. Carole Thibaut espérait déjà voir bouger les choses deux ans plus tôt, alors qu'elle avait les pieds plantés au même endroit, "en train de déblatérer un texte sur l'absence des autrices, des auteurs femmes, dans le Festival d'Avignon".

Aujourd'hui, la femme pousse un cri de colère : "J’en ai ma claque de voir une majorité de femmes muettes, privées de paroles, venir s’asseoir dans l’obscurité des salles pour recevoir là bien sagement la parole des hommes, la vision du monde portée par des hommes, dessinée par des hommes, en majorité blanc, en plus".

Carole Thibault poursuit, invoquant des chiffres, nationaux cette fois-ci : "en France, 23% seulement des subventions publiques d’état vont à des projets portés par des artistes femmes, parce que qu’elles ne représentent que 11% des spectacles programmés sur toutes les scènes et parce qu’elles ne reçoivent que 4 à 12% des pavés, pardon des récompenses".

Un pavé en pleine gueule

Avant de conclure son discours par le refus de la prestigieuse récompense, qu'elle considère comme "un gros pavé en pleine gueule", Carole Thibaut s'est désolée que l'inégalité homme-femme prenne aussi ses racines dans le monde du spectacle, "sur ces espaces sacrés du théâtre qui devraient être au contraire les lieux sacrés de la parole libre et émancipatrice".