Une deuxième vague de Covid-19 en Belgique ? "Si on est peu réactifs, on risque d'avoir des surprises dans 15 jours"

La Belgique est-elle face à un début de deuxième vague dans l’épidémie de Covid-19 ? Pour le virologue Marc Van Ranst, c’est oui. Un avis que ne partage pas Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral coronavirus. Celui-ci parle plutôt de "vaguelette relativement localisée sur un certain nombre de provinces".

Invité du journal télévisé de 13h, le docteur Yves Coppieters, épidémiologiste et professeur de santé publique à l’ULB, reste prudent. Selon lui, les chiffres diffusés ce vendredi sont le signe d'"un rebond, une accélération de la circulation du virus dans la population".

Il prévient cependant : "Si on est peu réactifs, on risque d’avoir des surprises dans 15 jours, 3 semaines, au niveau des indicateurs hospitaliers." Yves Coppieters rappelle alors que "le démarrage de la première vague s’est fait en janvier-février et a touché d’abord les jeunes peu symptomatiques. Elle s’est montrée début mars sur les indicateurs hospitaliers sur les populations plus à risque".

D’après ce spécialiste, "ce qu’on observe déjà actuellement c’est un peu le même scénario. Le rebond touche surtout des jeunes peu symptomatiques, avec un risque d’effet sur les indicateurs hospitaliers et les populations à risque dans quinze jours trois semaines".

Dans ce contexte, "il faut vraiment intensifier les outils de prévention, de dépistage, d’amplification des gestes barrière et le suivi de contact […] si on ne veut pas se retrouver dans une situation comme début mars, dépourvus par rapport à cette circulation communautaire du virus."

Les chiffres pourtant, sont frappants, même si la capacité de dépistage n’est pas la même aujourd’hui qu’au début du confinement. Le 15 mars, on dénombrait 214 infections contre 216 le 13 juillet. Pour Yves Coppieters, la situation actuelle est "tout à fait gérable avec les outils que l’on a. Mais il faut absolument intensifier ces outils, ne soyons pas attentistes, intensifions le dépistage".

D’où cette idée suggérée par l’infectiologue : délocaliser les centres de dépistage devant les grandes surfaces ou dans les quartiers festifs. "Augmentons les centres de tri pour que les asymptomatiques puissent en bénéficier", propose-t-il.

L’enjeu est important : éviter un reconfinement de la population. Repartir dans une stratégie de confinement serait "un échec", estime Yves Coppieters pour qui cela "montrerait qu’on n’a pas fait tous les efforts pour maîtriser cette épidémie".