Une des prochaines grandes éruptions sera celle d'un volcan qu'on considère endormi

Deux volcans ont repris leur activité ces jours-ci en Indonésie et en Sicile. Y a-t-il plus d'éruptions de volcans qu'avant? De quels volcans doit-on se méfier? Le volcanologue à l'ULB Alain Bernard répond au micro de La Première.

Ces deux éruptions sont-elles dues au hasard, ou existe-t-il un cycle volcanique?

Alain Bernard: "Les deux éruptions sont vraiment un hasard. Mais il y a plus que ces deux volcans qui sont en éruption, il y a plein d'autres actuellement. Il y a effectivement des cycles dans l'activité volcanique. Il y a de longues périodes de repos qui sont généralement suivies d'une éruption qui est très importante. Dans le cas de l'Etna, il est quasiment continuellement en éruption, ou en tout cas il y a du magma qui est très proche de la surface. Donc, même si on ne voit pas de lave apparaître en surface, il y a un magma qui remonte quasiment en permanence vers la surface."

L'éruption Krakatoa a, semble-t-il, surpris tout le monde?

"C'est de nouveau la chronique d'une catastrophe annoncée. C'est quelque chose qui avait été bien décrit et prévu il y a plus de six ans. Il y a eu une étude qui a été faite par des collègues français qui décrivait point par point le scénario de déclenchement du tsunami auquel on a assisté ces derniers jours. Donc, c'était quelque chose qui était connu et malheureusement, faute de moyens ou faute d'intérêt, les responsables indonésiens n'ont pas pris les mesures qu'il fallait. Il faut dire qu'ils ont énormément de travail, parce qu'il y a à peu près une cinquantaine de volcans susceptibles d'entrer en éruption en Indonésie. Donc, ils ont énormément de boulot et ils ont des moyens qui sont évidemment limités. Mais c'est quelque chose qui avait été parfaitement prévu il y a plus de six ans."

Ces éruptions de volcans sont-elles plus fréquentes ou plus intenses ?

"Non, il n'y a absolument aucune recrudescence de l'activité. On en parle peut-être plus parce qu'on a une couverture médiatique qui est très rapide. Avec les réseaux sociaux, l'information est transmise quasiment instantanément. Mais il n'y a pas plus d'activités de volcan. C'est un phénomène géologique, donc ça dépasse le cadre de l'échelle de temps humaine. Il n'y a pas plus d'éruptions volcaniques qu'il y a 1000 ans ou 10 000 ans."