Une "cure d'hypergravité" made in Belgium pourrait favoriser la guérison de blessures chez les astronautes

Dans une nouvelle étude, des scientifiques du centre de recherche nucléaire SCK CEN et de l'Université de Gand vont tester un traitement au retard de cicatrisation expérimentée par les astronautes lors d'un voyage spatial. Une "cure d'hypergravité" pourrait contrecarrer les effets de stress induit par un long séjour en apesanteur.

Dans l'espace, les astronautes sont exposés au rayonnement cosmique, à l'apesanteur à long terme et à l'isolement social, entre autres. Ces facteurs provoquent notamment du stress. "Lorsque le corps subit un stress, il produit d'abord de l'adrénaline, puis du cortisol. Le stress à long terme entraîne une exposition chronique au cortisol, l'hormone du stress. Cette exposition chronique met sous pression le système immunitaire, tandis que la cicatrisation des plaies dépend d'un système immunitaire qui fonctionne bien", explique Eline Radstake, doctorante.

Le stress ralentit la cicatrisation des plaies

Le stress ralentit donc la cicatrisation des plaies. Et cette cicatrisation commence par ailleurs encore plus lentement en cas de séjour de longue durée en apesanteur.

Une "cure d'hypergravité" pourrait inverser la tendance et empêcher une cicatrisation ralentie des plaies. L'ESTEC, le centre de technologie spatiale de l'Agence spatiale européenne (ESA), dispose d'une installation pouvant générer une telle hypergravité. La centrifugeuse à large diamètre tourne autour de son axe à grande vitesse et simule des gravités allant jusqu'à 20G. En comparaison, sur Terre, une gravité de 1G garantit que nous ne flottons pas dans l'air. Dans l'espace, la gravité est de 0.

►►►A lire aussi : Des pansements connectés et intelligents pour accélérer la cicatrisation de la peau

En septembre, le SCK CEN et l'UGent disposeront dans l'appareil des "cellules cutanées stressées et blessées", de la "fibrose cutanée humaine normale", c'est-à-dire des cellules du derme intervenant dans la fabrication de la peau. "Quand une plaie se forme, ces cellules migrent vers elle et commencent à reconstruire le tissu cutané. Ce faisant, elles recrutent des cellules immunitaires pour refermer plus rapidement la plaie", poursuit Eline Radstake.

Une étude en plusieurs étapes, et utile aussi sur Terre

L'étude se déroulera en plusieurs étapes pour simuler au plus près la situation des astronautes. Premièrement, les chercheurs blesseront in vitro les cellules et leur administreront des hormones de stress. Ensuite, ils les feront tourner dans toutes les directions dans une machine de positionnement aléatoire pendant douze heures pour éliminer l'effet gravitationnel et simuler une cicatrisation ralentie. Elles seront alors disposées dans la centrifugeuse pendant six heures, avant de retourner dans l'appareil de positionnement aléatoire.

Si le test donne des résultats probants, cette étude pourra également être utile sur Terre. "Nous étudions non seulement la vitesse de croissance des cellules, mais également les protéines qui jouent un rôle crucial dans un processus de guérison efficace", explique la radiobiologiste Mieke Verslegers du SCK CEN. "Ces informations peuvent être utiles sur Terre pour les patients qui éprouvent des difficultés à cicatriser".