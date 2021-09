Une consigne sur les canettes ? "Nous vivons dans un pays merveilleux et nos bords de routes sont dégueulasses"

Ce sont sans doute les déchets que l’on trouve le plus souvent dans la nature : les canettes et bouteilles en plastique. Chaque année, la Wallonie débourse près de 85 millions d’euros pour les ramasser. Pour limiter ce coût, une solution est souvent évoquée, la consigne, comme pour les bouteilles en verre. C’est le cas en Allemagne.

En Belgique, l’idée fait son chemin. Une alliance pour la consigne s’est même créée. Près de la moitié des communes belges y seraient favorables, et parmi elles, Hamoir, dans la province de Liège.

Patrick Lecerf, bourgmestre de Hamoir, était invité sur La Première ce matin.

Pour quelles raisons êtes-vous favorable à cette consigne ?

"Je pense que la meilleure raison, vous venez de l’évoquer, c’est que plusieurs pays européens pratiquent cette technique depuis longtemps avec beaucoup de succès, beaucoup de satisfaction, et nous ne connaissons pas d’autres méthodes plus efficaces pour rendre un peu de propreté à nos accotements".

Vous parlez justement d’autres méthodes. Il y a une autre piste explorée en ce moment même en Wallonie, avec un projet pilote, qui est plutôt un système de primes octroyées en échange de canettes que l’on ramasse sur la voie publique. Concrètement, 100 canettes collectées donnent droit à un bon d’achat de cinq euros. Vous n’y croyez pas, à ce projet pilote ?

"Je pense que c’est sympa, mais que c’était surtout une expérience pilote pour gagner du temps. Maintenant, on attend impatiemment les conclusions de cette expérience pilote. La ministre Tellier nous a promis ses conclusions pour le mois de septembre, et dans la foulée, elle nous a également promis une rencontre avec l’Union des villes et communes et les représentants des bourgmestres durant le mois d’octobre. Nous sommes donc tout simplement impatients.

C’est la troisième législature wallonne de palabres sur le sujet, de visites, de conférences. Et je pense qu’il est maintenant effectivement temps de prendre le virage décisif".

Pourquoi n’arrive-t-on alors pas à l’imposer après trois législatures ?

"Parce qu’il y a un lobbying très puissant, qui est le lobbying de Be WaPP et de Fost Plus, de certains producteurs de canettes, de certains producteurs de boissons, bien qu’il y ait des virages qui soient en train de s’opérer chez certains grands producteurs. Moi, je suis confiant, nous sommes 118 bourgmestres à nous être alliés avec l’Union des villes et communes pour essayer de faire pression sur le gouvernement et sur la ministre Tellier, et je sens réellement que c’est le moment et que les deux mois qui viennent seront décisifs en la matière".

Fost Plus estime que la consigne n’est pas une bonne idée parce que les gens ont la possibilité de mettre la canette dans le sac bleu.

"Le sac bleu fonctionne très bien, c’est une chose certaine, mais malheureusement, il reste énormément de déchets, de canettes et autres emballages de boissons, sur les bords des routes et sur le bord des rivières. Donc, c’est bien, mais ça ne suffit pas. Je pense que la consigne a fait ses preuves ailleurs.

Il y a huit pays en Europe qui l’utilisent depuis longtemps avec une totale satisfaction et il y a huit pays qui viennent aussi d’enclencher le mouvement. Je ne comprends donc pas, et personne ne comprend dans les communes. C’est gentil de faire du lobbying, mais qu’ils viennent un peu gérer les communes et qu’ils viennent gérer les bords de nos routes. Ils comprendront très vite que le sac bleu, c’est chouette, ça fonctionne, mais c’est largement insuffisant".

Il s’agit donc d’éviter les dépôts sauvages, parce que ça vous coûte cher ?

"Énormément, mais c’est surtout une question de propreté. Nous vivons dans un pays merveilleux, nous vivons dans un pays touristique et nos bords de routes sont tout simplement dégueulasses. On ne peut pas continuer à payer des gens à ramasser sans cesse les canettes des inciviques.

Il suffit d’aller en Allemagne, vous traversez la frontière, vous allez voir comment ça fonctionne. C’est rentré dans les mœurs, ce n’est même plus un sujet de discussion ni un sujet de débat, c’est tout simplement rentré dans les mœurs. Vous venez avec vos canettes, vous les mettez dans la machine devant le magasin, vous recevez un petit ticket que vous pouvez utiliser directement dans le commerce voisin. C’est simple comme dire bonjour. Je pense que c’est un geste civique, c’est un geste écologique, et je ne comprends pas comment on peut intellectuellement être contre".