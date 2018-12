Une comète, observable avec des jumelles, passera dans notre ciel dans quelques jours

Les amateurs d'astronomie peuvent se préparer à de spectaculaires observations célestes. La comète 46P/Wirtanen survolera la terre au cours des prochains jours et devrait être observable avec des jumelles.

Dimanche prochain, si le temps le permet, les passionnés d'astronomie pourront l'observer avec des jumelles et dans de bonnes conditions, peut-être même à l'oeil nu, écrit Christian Wernli, président de la Société astronomique suisse.

Proximité avec le soleil puis la terre

Selon ce spécialiste, la comète Wirtanen possède une période orbitale de 5,4 ans. Elle appartient ainsi aux dix comètes présentant la périodicité la plus courte. Mercredi, elle atteindra le point de son orbite le plus proche du soleil.

Quatre jours plus tard, la comète sera au plus proche de la terre, dans la constellation du Taureau, à quelque 11,6 millions de kilomètres. Soit environ 30 fois la distance de la terre à la lune. La comète n'aura jamais été aussi proche de la terre depuis sa découverte en 1948 et ne le sera plus dans les 20 prochaines années.

Ce petit astre d'un peu plus d'un kilomètre de diamètre doit son nom à l'astronome américain Carl Alvar Wirtanen, qui l'avait aperçu le 17 janvier 1948 à l'observatoire Lick, en Californie.