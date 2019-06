Une "check list" en 8 étapes pour éviter le stress au moment de se rendre à l'aéroport

Les vacances d'été approchent à grands pas: nombreux sont ceux parmi vous qui passeront bientôt par l'un des aéroports de notre royaume. La Police Fédérale aéronautique dresse un petit aide mémoire bien pratique afin d’éviter les mauvaises surprises.

Voici donc quelques conseils afin que votre voyage débute de la meilleure façon :

1. Mettez-vous en mode "vacances" avant votre départ

Vous vous épargnerez beaucoup de stress en vérifiant à temps les documents dont vous avez besoin ou que vous devez demander à l'avance. Pour certains pays et régions, la carte d'identité suffit. Pour d'autres, vous devrez vous munir d'un passeport, le cas échéant avec visa, ou encore d'un certificat de vaccination. Avant de partir, vérifiez également la date de validité de votre carte d'identité ou de votre passeport international. Pensez également aux documents de voyage de vos enfants. Une petite visite à l'administration communale est conseillée à cet égard. Vous trouverez d'autres conseils sur le site web du Service public fédéral Affaires étrangères : www.diplomatie.belgium.be.

Pour les pays lointains n'oubliez pas de signaler votre déplacement aux Affaires étrangères.

2. Check ? Double check ?

Tout voyageur quittant ou entrant dans la zone Schengen fait l'objet d'un contrôle dans les banques de données policières (c'est le cas notamment de ceux qui se rendent aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Afrique, en Asie...).

La Police Fédérale aéronautique demande à tous les voyageurs de s'y préparer et d'arriver à l'heure à l'aéroport. À titre d'exemple, si vous savez que vous n'avez pas encore signalé votre changement d'adresse ou signé votre interdiction de conduire, rendez-vous donc, avant votre voyage, dans le bureau de police de votre domicile. Si vous avez répondu récemment à une convocation de la police, par exemple à la suite d'un signalement, nous vous conseillons de vous munir d'une attestation de visite. Cela vous épargnera bien du temps et des efforts au contrôle frontière. Voyagez malin et gardez ces documents à portée de main!

3. Débutez vos vacances à temps

Nous vous conseillons d'arriver bien à temps à l'aéroport. Veillez à arriver au moins deux heures avant l'heure de départ prévue. Toutefois, si vous partez de Brussels Airport ou de Brussels South Charleroi Airport en période de forte affluence (vacances scolaires, veille d'un jour férié...), arriver trois heures à l'avance n'est certainement pas un luxe.

4. Besoin d'aide ?

Demandez à l'avance à la compagnie aérienne si les femmes enceintes sont sujettes à des règles spécifiques. Notez par exemple qu'un certificat médical est nécessaire à partir de la 28e semaine de grossesse. Si vous souhaitez bénéficier d'une assistance spéciale, nous vous recommandons de contacter votre compagnie aérienne, tour-opérateur ou agence de voyage au plus tard 48 heures avant votre départ.

5. Un "drop off" rapide ou le temps de se dire au revoir ?

Si vous vous rendez à l'aéroport en voiture, suivez la signalisation sur les voies d'accès. Pour déposer quelqu'un, rendez-vous dans la zone Drop-off. Vous pourrez y stationner le temps de déposer vos passagers, mais pas plus longtemps. Si vous souhaitez accompagner quelqu'un jusqu'au hall des départs, nous vous conseillons de vous garer dans l'un des parkings payants.

6. Conseils pour les bagages

Munissez vos bagages d'une étiquette avec votre nom et votre adresse;

Attachez un bracelet d'identification au poignet de votre enfant de manière à ce que l'on puisse vous contacter s'il se perd;

Rangez tous vos liquides et gels dans votre bagage de soute;

N'emportez que vos effets personnels. Évitez d'emmener des objets qui ne vous appartiennent pas.

7. Un voyageur averti en vaut deux

Les aéroports attirent également les voleurs ! Fermez donc toujours bien votre sac à main et portez-le sous votre bras, la fermeture tournée vers l'intérieur. Ne le laissez jamais sans surveillance et gardez-le toujours bien contre vous, que vous soyez immobile, assis ou en mouvement. Ne gardez aucun objet de valeur dans vos poches. Soyez vigilant si vous laissez votre téléphone portable dans la poche arrière de votre pantalon. Ne laissez rien traîner sur les comptoirs, dans les bars et restaurants ou dans les toilettes. Si vous perdez ou vous faites dérober vos documents à l'aéroport, rendez-vous immédiatement à la Police Fédérale de l'aéroport afin d'y faire une déclaration.

8. Faisons ensemble la différence

Si vous remarquez quelque chose de suspect, signalez-le à l'un des policiers présents ou via le numéro d'urgence.