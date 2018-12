Une centaine de personnes réunies devant le Parlement pour plus de justice climatique

Des collectifs citoyens et des organisations climatiques ont manifesté devant le Parlement fédéral ce mardi pour réclamer plus d'ambition en matière climatique de la part de la Belgique. Une centaine de personnes étaient réunies, munies de leurs casseroles et de couverts, elles ont tenté de faire entendre leurs revendications pour plus de justice climatique. Entourés par la police, les manifestants ne sont pas parvenus à entrer dans le parlement qui avait été prévenu de l'action.

Ils déplorent le fait que la Belgique n'a pas voulu rejoindre la "High ambition coalition" à la Cop 24 en Pologne en ce mois de décembre. Ce groupe d'une trentaine de pays a pour objectif d'être à la pointe de l'action climatique et faire des efforts plus importants que les autres nations. Mais la Belgique n'a pas souhaité rejoindre ce groupe en raison du veto du gouvernement flamand.

La date n'avait pas été choisie par hasard puisque une réunion de la commission nationale climat avait lieu ce mardi matin. Elle se réunissait pour finaliser le plan national énergie climat. La commission de la Santé et de l'Environnement de la Chambre a approuvé une proposition de résolution qui revoit à la hausse les ambitions belges en matière de climat. Le texte a reçu le soutien d'une large majorité réunissant, outre Ecolo-Groen, le MR, le CD&V, l'Open Vld, le cdH, le PS et le sp.a. La N-VA s'est abstenue.