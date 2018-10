Une centaine de personnes ont marché pour le climat à Namur

Plus de cent personnes, selon les organisateurs, ont marché pour le climat samedi après-midi à Namur. L'action faisait suite à l'appel lancé par plusieurs YouTubeurs au travers d'une vidéo diffusée en début de semaine. Ceux-ci appelaient chacun à agir pour l'environnement avec le hashtag #IlEstEncoreTemps.

C'est une jeune Namuroise, Charlotte Mansion, qui a décidé de créer l'événement sur Facebook. Rapidement, de nombreuses personnes l'ont rejointe dans sa démarche.

Le rassemblement a eu lieu place d'Armes à 14h00. Le cortège est ensuite passé par la rue de Fer, les piétonniers et la place du Vieux, avant de revenir à son point de départ.

Pour symboliser leur combat, les personnes présentes ont alors formé un rond en se tenant la main.

"Un effondrement de notre système est en route", a déclaré Charlotte Mansion. "A nous de le maîtriser pour qu'il se fasse de la manière la plus douce possible. N'attendons pas la réaction de nos dirigeants, nous sommes plus nombreux."

Plusieurs politiques étaient présents. En France, 80 marches sur le même thème avaient aussi lieu.