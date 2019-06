Une centaine de grands-parents manifestent pour le climat ce jeudi après-midi à Bruxelles.

Des seniors préparent leur manifestation climat dans un home - JT 13h - 28/03/2019 Et il n'y a pas que des activistes, pas que la jeunesse non plus qui se mobilise pour le climat. Les seniors aussi pensent à l'avenir de la planète. Pour eux, pour leurs familles. La preuve en image au sein d'une maison de retraite à Binche.