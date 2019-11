Une centaine de gilets jaunes manifestent à Namur

Une centaine de gilets jaunes, selon la police, mènent une manifestation à Namur samedi depuis 13h45.

Les manifestants se sont réunis dès 12h00 au parc Léopold, où une soupe populaire a été servie et des discours ont été prononcés. Parmi la centaine de personnes présentes, on retrouvait aussi des membres du Réseau wallon de lutte contre la Pauvreté, d'Extinction Rebellion et des Jeunes organisés et combatifs.

Pour les gilets jaunes, ce rassemblement baptisé "Manif'ersaire" est une manière de "fêter le premier anniversaire" de leur mouvement.

Le rassemblement se déroule dans le calme, selon la police. Il devrait se terminer vers 16h30. Un barbecue est ensuite prévu dans un potager collectif.