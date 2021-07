Une campagne de sensibilisation à la stérilisation des chats débute en Wallonie

Une nouvelle campagne de sensibilisation à la stérilisation des chats errants a débuté ce mardi en Wallonie. L’occasion également de rappeler quelques obligations légales pour les propriétaires de chat domestiques.

Si en Belgique, depuis le 1er janvier 2018, la stérilisation est obligatoire pour tous les chats domestiques, il en va autrement des chats errants. "Sans maître, souvent retourné à l’état sauvage, vivant à l’extérieur et inaccoutumé aux rapports avec les humains", comme les décrits l’asbl Groupe d’Action dans l’Intérêt des Animaux (GAIA), les chats errants n’ont pas de propriétaire pour les emmener chez le vétérinaire.

Et ces félins abandonnés sont nombreux. Entre 13 et 14.000 chats entrent chaque année dans les refuges wallons. 80% sont des chats trouvés sont pour la plupart en très mauvaise santé. Dans la nature, ils se reproduisent de façon importante et donnent naissance à des chatons également en mauvaise santé.

GAIA donne un autre chiffre simple : 1+1 = 6. Les chattes ayant une gestation comprise entre 60 et 69 jours, "laissez faire la nature c’est donner la vie à 36 chats en l’espace de 16 mois… Et cela revient souvent à leur donner la mort" selon l’association.

Une nécessité

Car oui, si GAIA milite pour une stérilisation massive des chats errants, ce n’est pas par plaisir mais par nécessité. Toujours d’après l’asbl : "Les nuisances (bruits et odeurs) peuvent diminuer. Les chats mâles castrés marquent moins leur territoire en urinant, et les concerts nocturnes n’auront plus lieu. Les chats se battent moins, ce qui diminue le risque de contagion par la leucose féline et le sida des chats". Dans la même logique, GAIA estime que le nourrissage de ces chats doit être contrôlé.

Depuis 2017, la stérilisation est une obligation légale. "Nous menons des soutiens au niveau des communes pour la stérilisation des chats errants et pour les chats domestiques des personnes précarisées pour qui l’engagement financier serait difficile à faire pour stériliser leurs animaux", précise la ministre wallonne du bien-être animal, Céline Tellier.