Une campagne de Gaia dévoile des méthodes indignes d'élevage de dindes

Les images parlent d'elles mêmes. Tournées par Gaia dans un élevage intensif de dindes en Belgique, elles montrent les conditions particulièrement insalubres dans lesquelles les animaux grandissent. "J’ai vraiment du mal à croire que ces images ont été tournées en Belgique. Je suis certain que la majorité des élevages ne sont certainement pas comme ça", s'exclame Jean-Claude Lorges, vétérinaire indépendant.

C'est une scène tristement similaire à tant d'autres désormais. Des volailles jonchent le sol d'un gigantesque entrepôt, sans même apercevoir la lumière du jour. Entre le manque de place criant et la saleté omniprésente, les plus faibles finissent par mourir à même le sol, piétinées et mangées par leurs congénères.

"C'est typique de l'élevage intensif, rappelle Michel Vandenbosch, directeur de Gaia. Le bien-être de l'animal n'est pas du tout pris, mais uniquement la rentabilité. Et pour que ce soit rentable, il faut qu'on les entasse au maximum en un minimum de superficie", constate-t-il.

"C'est du marche ou crève, résume François Sivine, vétérinaire pour Gaia. Le plus faible n'aura plus accès à la nourriture car les abreuvoirs vont monter en hauteur en fonction de la croissance du plus grand nombre. Le boiteux, le malade, celui qui est blessé par ses congénères, ou qui a été écrasé pendant son sommeil, n'atteindra pas ces sources de nourriture et va mourir."

Problème flamand

Selon Gaia, on compterait deux élevages de dindes en Wallonie, mais qui relèvent de l'élevage extensif et biologique. Sollicitée par la RTBF, la ministre wallonne de l'Environnement, Céline Tellier (Ecolo) a demandé des informations auprès du Service public de Wallonie. "Il nous revient qu’il n’y a pas d’éleveur professionnel de dindes en Wallonie, ils sont tous en Flandre (25). Certains éleveurs de volailles peuvent en produire quelques centaines de façon saisonnière, mais l’administration n’a pas de chiffres là-dessus. Cet élevage est anecdotique en terme de nombre en Région Wallonne."

La ministre ne s’exprimera donc pas à ce stade sur ce dossier qui concerne davantage les filières d’élevage intensif en Flandre. En Wallonie, elle rappelle qu'il existe un cadre juridique qui permet d’éventuellement porter plainte auprès de l’Unité de Bien-être animal – UBEA.

Suite à la sixième réforme de l'État, l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) n’est plus chargée des contrôles sur le bien-être animal. L'agence fédérale précise : "Néanmoins, au moment du contrôle dans les exploitations, nos inspecteurs effectuent le contrôle lié au bien-être et transmettent les check-lists complétées aux Régions. En cas d’infractions graves constatées en matière de protection des animaux, nos inspecteurs sont tenus d’informer immédiatement les Régions, conformément aux instructions reçues à ce sujet de la part des Régions."

C'est peut-être choquant pour de nombreuses personnes, mais cela arrive malheureusement souvent.

Les élevages intensifs, industriels, sont donc situés en Flandre en ce qui concerne la dinde. Mais quel que soit le côté de la frontière linguistique où l'on vit, c'est bien dans votre assiette que ces animaux arriveront un jour. "Ce que nous avons constaté dans ces élevages me semble relever de conditions de vie dégoûtantes et répugnantes. Le résultat de tout ce système, c'est de la malbouffe. Sans aucun doute", déplore Michel Vandenbosch.

Le ministre flamand du bien-être animal, Ben Weyts (N-VA), relativise : "Ces images sont interpellantes, mais c'est à ça que ressemble la production industrielle de viande. C'est peut-être un choc pour de nombreuses personnes qui sont en train de préparer le menu de Noël, mais cela arrive malheureusement souvent."

Il assure ensuite qu'il va évoquer la situation avec le secteur afin de renforcer le bien-être des "animaux oubliés" comme les dindes. Il appelle aussi les consommateurs à leurs responsabilités : "Le consommateur peut aussi choisir lui-même d'acheter des produits bio. Chaque client peut avoir une influence lors de ses achats au magasin."

Cadre juridique problématique?

Le problème viendrait, selon Gaia, de l'absence de cadre juridique spécifiquement adapté aux besoins des dindes. "Il existe des similarités entre les dindes et les poules, bien sûr, mais ce n'est pas la même chose. Il faut plus d'espace, il faut qu'elles puissent bénéficier d'un parcours extérieur, il faut une litière qui soit sèche...", énumère le directeur de Gaia.

L'association réclame donc la mise en place de critères concrets par le pouvoir politique, élaborés "en fonction des véritables besoins au niveau du bien-être des animaux en question". Avec cette enquête, Gaia espère mettre le consommateur de son côté et ajouter une pression supplémentaire sur le pouvoir politique.

De son côté, la ministre wallonne explique qu'au niveau sanitaire, les dindes sont reprises dans les volailles dans la législation fédérale. En ce qui concerne le bien-être animal, la compétence retombe sur la Wallonie. Dans l'élevage conventionnel, il n’existe pas de législation spécifique aux dindes. "Ce n’est pas pour autant qu’il existe un " vide juridique " car les articles généraux du code du Bien-être animal s’appliquent", ajoute la porte-parole de Céline Tellier. Pour l'élevage biologique, les principes généraux s’appliquent à toutes les espèces animales destinées à être consommées.

Entre les différents niveaux de pouvoir, qui est responsable? Selon l'Afsca, les exploitants et leur vétérinaire sont les garants de leurs exploitations, d’un point de vue sanitaire et d’un point de vue bien-être animal. Stéphanie Maquoi, porte-parole de l'Afsca, explique : "En ayant connaissance du nom de ce dernier, nous pourrions, avec la Région flamande en charge du bien-être de ces animaux, ouvrir un dossier."