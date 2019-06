Une calculatrice vieille de 133 ans vendue plus de 5000 euros aux enchères

60 centimètres de long, 18 centimètres de haut et 6 centimètres de large, elle est presque aussi grande qu’un petit bureau, c’est l’une des premières calculatrices fonctionnelles jamais commercialisées. Agée de 133 ans, elle fonctionne toujours. Capable d’additionner, de soustraire, de multiplier et même de diviser, cette calculatrice a été mise au point et sans cesse perfectionnée par l’ingénieur et inventeur français Thomas de Colmar. C’est en 1820 qu’il dépose son premier brevet pour sa machine à calculer mais elle ne sera mise en production que trente ans plus tard avec un succès quasi-immédiat. " Beaucoup de firmes, de banques, et de compagnies d’assurances en ont acheté. […] A cette époque, ce modèle était considéré comme très compact", détaille Oliver Kik, cartographe.