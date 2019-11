Une "barrière de bulles" pour piéger sans danger les déchets plastiques des canaux d'Amsterdam

La réputation d'Amsterdam tient en grande partie à ses canaux historiques qui sont classés, pour certains, au patrimoine mondial de l'Unesco. Des canaux qui n'échappent pas pour autant à la pollution. Chaque année, des tonnes de plastique doivent être ramassées. Mais la tâche devrait être plus facile à l'avenir grâce à une innovation intéressante qui vient d'être mise au point.

Cet objet rectangulaire n'a rien de spectaculaire, et pourtant il dispose de qualités qui sortent de l'ordinaire. Une spécificité qui se trouve sous l'eau et non à la surface. Grâce à un système à air comprimé, il crée une barrière de bulles qui empêche les déchets de passer du canal vers l'océan.