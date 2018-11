Une baleine retrouvée morte en Indonésie, avec plus de 6 kilos de déchets de plastique dans son estomac

Plus de 1000 morceaux de plastique, dont 115 tasses, 25 sacs, quatre bouteilles et deux tongs, ont été retrouvés à l'intérieur d'une baleine morte en Indonésie, selon les autorités locales. La quantité de plastique dépassait les 6 kilos.

La baleine, retrouvée échouée lundi dans le parc national de Wakatobi, était en train de se décomposer lorsque les sauveteurs sont arrivés. Les enquêteurs ont donc été incapables de déterminer si le plastique avait provoqué sa mort, a déclaré Lukas Adhyakso, directeur de la conservation du World Wildlife Fund en Indonésie.

Mais les images de la baleine morte ont fait réagir en Indonésie, un pays qui était le deuxième producteur mondial de déchets plastiques en 2015, derrière la Chine, selon une étude de la revue Science.

Les dégâts du plastique

"L'ingestion de plastique peut notamment donner aux baleines un faux sentiment de satiété, les incitant à manger moins d'aliments qui fournissent les nutriments dont elles ont besoin", a déclaré Nicholas Mallos, directeur du programme Trash Free Seas chez Ocean Conservancy. La consommation de plastique peut aussi réduire l'énergie et la vitesse, rendant les baleines plus vulnérables aux prédateurs. M. Mallos a déclaré que plus de 800 espèces d'animaux marins sont sensibles aux quelque 8,8 millions de tonnes de plastique déposées chaque année dans l'océan. Les plastiques peuvent piéger les animaux, les obligeant parfois à se noyer ou à percer des éléments de leur système digestif après avoir été avalés.

Bien que l’Indonésie dépasse de loin le monde en matière d’utilisation du plastique, des efforts sont en cours pour la réduire. Le pays s'est fixé pour objectif de réduire les déchets plastiques de 70% d'ici 2025, en prévoyant un milliard de dollars par an pour lutter contre ce problème.

Des mesures

Sans intervention, la quantité de plastique encombrant les océans de la Terre triplera d'ici dix ans, selon une étude récente du gouvernement britannique.

Le Parlement européen a dans ce sens l'interdiction des plastiques à usage unique en octobre. La proposition couvre des articles tels que les pailles, les cotons-tiges et les couverts, en plus d'obliger les États de l'UE à recycler 90% des bouteilles en plastique d'ici 2025.

La Ville de Bruxelles a donné l'exemple en interdisant les objets en plastique à usage unique lors des événements organisés sur l'espace public à partir du mois de juillet 2019.