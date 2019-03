Des scientifiques " dégoûtés " : une baleine retrouvée morte avec 40 kilos de plastique dans son estomac

Une jeune baleine dont la carcasse a échoué aux Philippines est morte de « déshydratation et de famine » après avoir consommé 40 kg de sacs en plastique, ont découvert des scientifiques.

Le biologiste marin et environnementaliste Darrell Blatchley a déclaré que la baleine avait été retrouvée « montrant des signes d’émaciation et de déshydratation » et avait « vomi du sang avant de mourir. » La carcasse de la baleine avait été retrouvée à Mabini. L’équipe a ensuite emmené la carcasse dans son laboratoire et a effectué une autopsie qui a révélé qu’elle était morte après avoir ingéré du plastique.

« Je n’étais pas préparé à une telle quantité de plastique », a déclaré Blatchley. « Environ 40 kilos de sacs de riz, de sacs d’épicerie, de sacs de bananeraie et de sacs en plastique en général. »

Il a noté qu’il y avait tellement de sacs en plastique dans l’estomac de l’animal que certains avaient commencé à se calcifier. Or, les cétacés ne boivent pas l’eau de l’océan, mais tirent leur eau de la nourriture qu’ils mangent. Comme la baleine n’était plus en mesure de consommer de grandes quantités de nourriture à cause du plastique ingéré, elle est morte de « déshydratation et de famine », a déclaré Blatchley.

Le scientifique a appelé les gouvernements à prendre des mesures contre ceux qui « continuent de traiter les voies navigables et les océans comme des bennes à ordures ».

« Des centaines de milliers de baleines, dauphins, phoques et tortues sont tués chaque année par la pollution par le plastique océanique, y compris les plastiques à usage unique et les engins en plastique abandonnés de l’industrie de la pêche », a-t-il déclaré à CNN.

« Les efforts doivent être intensifiés dans le monde entier pour réduire la pollution par les plastiques dans nos océans, sans quoi ce type de tragédie pourrait devenir beaucoup plus courant à l’avenir », a-t-il conclu.

Cotons-tiges, pailles, touillettes à café seront dans l’avenir interdits dans l’Union européenne, grâce à un texte qui va interdire une dizaine de catégories de produits dans les pays membres.