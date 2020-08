Une baleine à bec retrouvée morte sur la plage de Wenduine

Un Mesoplodon de Sowerby (une espèce de baleine à bec) a été retrouvé mort vendredi soir sur la page de Wenduine, annonce samedi l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. L'animal s'était déjà échoué jeudi près du barrage est du port de Nieuport. Une autopsie doit encore déterminer les causes de sa mort.

Jeudi, vers midi, un mammifère marin échoué a été aperçu près du barrage Est du port de Nieuport. On l'a soupçonné assez rapidement d'être un grand dauphin. Vu l'urgence, les sauveteurs, la police et les passants ont tenté d'escorter l'animal vers des eaux plus profondes mais l'animal désorienté s'est heurté à des pierres le long de la palissade. La deuxième tentative a réussi, vers 13h30 il a disparu du radar et n'a plus été revu de l'après-midi.