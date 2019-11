Une Australienne court dans les flammes pour sauver un koala pris au piège

Toni Doherty fait partie de ces héros du quotidien. Il y a quelques jours, cette Australienne n’a pas hésité à courir dans les flammes pour sauver le koala en l’enveloppant dans son t-shirt. Le pays est ravagé par les incendie depuis le mois d'octobre, dans lesquels 350 koalas et 6 personnes ont perdu la vie.

Les images du sauvetage ont fait le tour du monde et la montrent saisissant le koala agrippé à un arbre. Le petit animal, baptisé Lewis, a été aperçu traversant la route dans une zone boisée en proie aux flammes près de Long Flat en Nouvelle-Galles du Sud. Toni est donc descendue de sa voiture pour l’extirper du brasier. Elle lui a donné à boire et a versé de l’eau sur ses blessures. Dans les images, on peut d’ailleurs entendre les cris déchirant du petit marsupial, qui présentait quelques brûlures.

"Je n’avais jamais entendu un koala crier auparavant. C’était tellement déchirante et je savais que je devais le sortir de là le plus vite possible", a-t-elle déclaré sur 9News.

Lewis a ensuite été envoyé au Port Macqua­rie Koala Hospi­tal, ou séjournent d'autres koalas blessés dans les incendies. Il présente des brûlures sur les pattes et une grande partie de son corps est abîmé, mais il semble aller mieux. "C'est un très vieux koala. La plupart des koalas que nous avons ici sont très jeunes mais il mange vraiment bien", explique la directrice sur centre. Toni a d'ailleurs pu lui rendre visite.