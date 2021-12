Une association juive outrée par la représentation de l'étoile jaune à la manifestation contre les règles corona

La European Jewish Association a réagi outrée dimanche à l'étoile jaune représentée sur l'une des bannières de manifestants participant à la marche organisée dimanche à Bruxelles contre les mesures sanitaires prises par le gouvernement pour endiguer la propagation du coronavirus. "", a déclaré le rabbin Menachem Margolin, président de l'association.

"J'ai du mal à voir la similitude entre le fait qu'on vous demande de vous faire vacciner pendant une pandémie, -ou d'en assumer les conséquences si vous ne le faites pas- et l'extermination systématique de six millions de Juifs dans des camps de la mort, des chambres à gaz ou dans des fosses communes à ciel ouvert", a déclaré M. Margolin.

"Cela me rend malade de penser que si peu de gens comprennent la douleur que de telles bannières provoquent, et que si peu de gens réalisent vraiment l'énormité et l'ampleur de l'Holocauste. À ceux qui ont défilé aujourd'hui avec une grande étoile jaune, je dis: ne faites pas ça. Peu importe ce que vous pensez des restrictions sanitaires, personne ne vous tatoue les bras, personne ne vous case dans des camions à bétail et personne ne veut que vous, votre famille et vos proches meurent. Tout d'abord, assurez-vous d'avoir les connaissances et de savoir ce que cette étoile jaune représente réellement", a encore souligné le président de l'association européenne.