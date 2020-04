Une antenne GSM incendiée sur un terrain de football à Pelt

Une antenne GSM a été incendiée samedi soir sur un terrain de football à Pelt en province de Limbourg. Le parquet a ouvert une enquête.

Les pompiers de la zone de secours Nord-Limbourg ont été avertis, samedi vers 23h30, de cet incendie sur une antenne au niveau du terrain de football du Sporting Grote Heide.

Des membres de la police technique et scientifique de la police fédérale et un expert en incendies ont été envoyés sur place dimanche pour mener une enquête approfondie. La police locale a fait les constatations et le parquet de Limbourg a ouvert une enquête.

Un acte malveillant n'est pas exclu. Un câble semble avoir été sectionné. Le parquet n'a pas encore confirmé cette information.

Aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne, le feu a été bouté à plusieurs installations similaires. Selon certains activistes, le rayonnement des antennes est mauvais pour la santé et l'environnement. Certains adeptes des théories du complot suggèrent même qu'il existe un lien entre la 5G et la propagation du coronavirus, ce qui n'a pas été prouvé.

Pelt est effectivement l'une des trente communes où Proximus a commencé le déploiement de la 5G au début du mois. Cependant, un porte-parole de la société a fait savoir que l'antenne incendiée n'était pas équipée de la technologie 5G. "Ce n'est pas une antenne de Proximus."