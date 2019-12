Une ancienne sans-abri offre un repas aux plus démunis dans son restaurant pour Noël

En cette période de fêtes de fin d’année, la générosité est de mise pour les personnes dans le besoin. Et cela, Chrys l’a bien compris. Cette Française est la patronne d’un bar restaurant et pour la cinquième année consécutive, elle offrira un repas gratuit aux démunis et sans-abri de Guingamp (en Bretagne) pour Noël, comme le rapporte le quotidien local L’Echo de l’Armor et de l’Argoat.

La jeune femme a en fait elle-même connu la rue. "J’ai moi-même vécu un Noël dans la rue quand j’étais SDF. J’essaie donc aujourd’hui d’apporter un peu de bonheur à ces personnes que je croise toute l’année et qui ont bien besoin d’un peu de chaleur dans leur quotidien difficile", témoigne-t-elle.

Le 24 décembre, à midi, elle leur proposera des repas gratuits "à déguster sur place dans son restaurant, ou à emporter". Au menu: escargots, saumon fumé, viande et légumes, suivis d’une bûche de Noël.

Les animaux sont les bienvenus et seront chouchoutés. Chrys offrira également un repas aux chiens d’un refuge de la région.

Finalement, elle ira à la rencontre de ceux qui ne se sont pas déplacés pour leur apporter de quoi manger.

Chrys a démarré son activité de commerçante en 2015, par un Food truck. C’est cette année-là qu’elle a commencé à offrir des repas aux sans-abri. L’année suivante, c’est dans un resto-bus qu’elle accueille les clients. Finalement, en 2017, elle ouvre un restaurant sur le site de l’Université Catholique de l’Ouest et continue d’apporter son aide aux plus démunis.