Une Américaine se rend à l’hôpital pensant avoir des calculs rénaux et accouche de triplés

Le samedi 10 août, la vie d’un couple américain a totalement été chamboulée. Dannette Giltz a donné naissance à des triplés, mais elle ne savait pas qu’elle était enceinte.

"J’ai commencé à ressentir des douleurs, je pensais que c’était des calculs rénaux parce que j’en avais déjà eu".

Elle a donc été transportée à l’hôpital pour cette raison précise. Mais après un test urinaire, les médecins lui ont annoncé qu’elle était enceinte de jumeaux, avant de se rendre compte qu’il y avait en fait trois bébés (deux filles et un garçon).

Enceinte de 34 semaines

"On ne voit presque jamais des triplés conçus naturellement et on voit encore moins une femme enceinte de 34 semaines sans le savoir. Je vais chez le médecin en pensant que je vais subir une intervention chirurgicale pour des calculs rénaux et je finis par accoucher par césarienne, c’est fou", confie Dannette.

Austin Giltz, le papa, a nommé leurs triplés Blaze, Gypsy et Nikki.

Une cagnotte pour les aider

Un grand changement pour cette famille originaire de Rapid City (Dakota du Sud), qui était déjà composée de deux enfants.

C'est là que la solidarité des habitants de leur ville s'est mise en place. Pour les aider à les accueillir au mieux, une amie de la mère a lancé une cagnotte sur Facebook et recueilli plus de 1600 euros.