Une alimentation riche en produits bio réduit le risque de contracter certains cancers

Une nouvelle étude vient quelque peu défricher le chemin , en posant la question du lien entre le bio et le risque de cancer. Et ses conclusions interpellent : les grands consommateurs de bio voient le risque de cancer réduit de 25% par rapport à ceux qui en mangent peu ou pas du tout. Derrière ce chiffre impressionnant, que dit réellement l’étude ?

Quel est l’effet à long terme de l’alimentation biologique sur la santé ? Une question qui fait depuis longtemps débat, alors que la pression du lobbying du secteur des pesticides est plus intense que jamais. En témoignent récemment les " Monsanto Papers ", où nos collègues du monde ont révélé un système de désinformation organisée autour du glyphosate , mené par la firme Monsanto.

En tout, 1340 cas de premier cancer ont été identifiés durant les sept ans pris en compte, les plus fréquents étant le cancer du sein (34%), celui de la prostate (13%) et celui de la peau (10%).

D’autres données ont également été collectées : âge, sexe, niveau d’éducation, statut marital, nombre d’enfants, activité physique, le fait de fumer ou non, la prise d’alcool,etc.

Les "nutrinautes" ont été invité à renseigner leur fréquence de consommation de 16 aliments labelisés biologiques, sur une échelle découpée en cinq gradations, allant de ‘jamais’ à ‘la plupart du temps’. Ils pouvaient spécifier pourquoi ils ne consommaient jamais de bio (j’évite ce produit/ trop cher/ pas de raison particulière). Un score a également été attribué à chaque aliment biologique (de 0 à 32 points) : le score biologique. La qualité et la quantité de leur alimentation a également été évaluée, sur base d’un protocole précis.

La cohorte est issue de l’étude NutriNet-Santé , qui propose aux internautes (qui deviennent des "nutrinautes") de remplir périodiquement des questionnaires sur leur habitudes alimentaires. Cette base de données est gérée par une équipe d’épidémiologistes de l’Université Paris 13, et a déjà été utilisée pour d’autres études.

Un modèle statistique de survie, la régression de Cox, a été utilisé. Il permet d’estimer l’effet de différents paramètres sur le temps que met un événement à se produire. Ici, c’est l’association score biologique et la déclaration des cancers qui a été analysée. D’autres variables ont également été prises en compte, afin de corriger les nombreux biais possibles, les personnes consommant du bio ayant généralement une alimentation saine. Il fallait donc prendre en compte toute une série de facteurs pour enlever leurs effets possibles dans l’analyse statistique.

L’étude commente le fait que ces résultats contrastent avec ceux d’une étude portant sur 623.000 femmes au Royaume-Uni ( la "Million Women Study" ), qui n’a pas trouvé de lien entre une alimentation biologique et un risque de cancer du sein, mais bien avec le lymphome non-hodgkinien (risque réduit de 21% pour les grands consommateurs de bio).

Un lien significatif entre une alimentation riche en produits biologiques et une diminution du risque de développer un type de cancer du système lymphatique (lymphome non-hodgkinien, LNH) et le cancer du sein post-ménopausal a été observé. Les autres cancers ne sont pas concernés.

Avec un régime alimentaire riche en fibre et protéines végétales

Les personnes mangeant le plus de bio sont liées à ces caractéristiques :

Comment expliquer ce lien entre bio et cancer ?

Bien que l’analyse ne puisse identifier avec certitudes les causes de " l’effet bio ", une explication plausible avancée par les chercheurs est la présence minimale de pesticides synthétiques. Interrogé par nos confrères du Monde, l’épidémiologiste Philip Landrigan, du Boston College aux Etats-Unis, a commenté : "L’une des grandes forces de ces conclusions est qu’elles sont largement cohérentes avec les résultats des études menées sur les expositions professionnelles aux pesticides". Si les preuves des effets sur la santé d'une exposition forte aux pesticides, pour les personnes de certains milieux professionnels, s'amoncellent, les études concernant la population lambda, moins exposée aux pesticides, manquent. Plus particulièrement, l'effet de cocktails de pesticides est peu connu, à cause des difficultés d'analyse scientifique.

Si les causes réelles de l'effet observé dans cette étude restent à trouver, encourager une alimentation plus biologique semble une bonne piste préventive contre le cancer, concluent les chercheurs français.