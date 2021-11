Une accompagnatrice de train agressée dans un train ralliant Dinant à Bruxelles-Midi

Une accompagnatrice de train a été sauvagement agressée, vendredi soir, dans un train ralliant Dinant à Bruxelles-Midi, a communiqué samedi la direction de la SNCB.

Pour une raison indéterminée, des individus l'auraient rouée de coups peu avant l'arrivée du convoi de voyageurs en gare d'Ottignies.

L'intéressée a été secourue par un collègue qui l'a trouvée sur un quai de la station ottintoise, vers 20h45. L'agente était alors consciente, mais fortement choquée. Sérieusement blessée, elle a été transportée à l'hôpital.

La victime a dès lors été contrainte d'interrompre son service qu'elle aurait dû poursuivre dans un direct qui devait quitter la gare d'Ottignies à 20h52 pour rejoindre Louvain-la-Neuve.

L'incident a généré des perturbations au niveau du trafic ferroviaire. Des services de navettes de bus ont été organisés entre les gares de Namur et Ciney, ainsi qu'entre celles d'Ottignies et Louvain-la-Neuve.

"Une enquête judiciaire est en cours et les images de différentes caméras de surveillance sont en cours d'exploitation", précisait samedi soir une porte-parole de la SNCB. "Comme pour toute agression, une plainte sera déposée et la SNCB soutiendra l'accompagnatrice dans ses démarches juridiques."

La victime de l'agression a pu quitter l'hôpital. Samedi soir, aucune interpellation n'avait encore été opérée.

Le ministre de la Mobilité, Georges Gilkinet, a exprimé samedi soir, dans une réaction à Belga, sa solidarité avec le personnel de la SNCB "Aucun acte de violence à l'égard du personnel de la SNCB, et plus largement des représentants de l'autorité, n'est acceptable", a déclaré le ministre. "Derrière l'uniforme, il y a des personnes, des mamans et des papas, qui méritent le respect, à l'égard du rôle essentiel qu'ils jouent pour assurer la sécurité des voyageurs et la fluidité du trafic ferroviaire. Je souhaite exprimer toute ma solidarité avec eux."