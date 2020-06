Uncle Ben's, Aunt Jemima, Banania, Bamboula... ces marques accusées de racisme et amenées à repenser leur image

Son visage est reconnaissable entre tous : des cheveux grisonnants, un sourire, les yeux qui regardent droit vers l’objectif ou sur le côté selon les versions… Depuis des décennies, le visage d’Uncle Ben orne les paquets de riz de la marque du même nom. Serait-ce la fin de ce personnage emblématique ? Mars, le géant de l’agro-alimentaire mondial qui possède la marque, a reconnu dans un communiqué "que le temps est venu de faire évoluer la marque Oncle Ben’s, y compris son identité visuelle". Mais Mars est resté vague sur ce qu’il comptait faire de sa marque de riz et n’a pas promis d’abandonner l’image. "Nous ne savons pas pour le moment quels vont être exactement les changements apportés ni selon quel calendrier, mais nous évaluons toutes les possibilités", précise le communiqué. Passé esclavagiste Autre visuel amené à évoluer : celui de Aunt Jemima, une femme noire emblématique qui orne les bouteilles de sirop d’érable et les préparations pour pancakes de Quaker Oats dans les rayons américains depuis plus de 130 ans. Ce personnage perpétue "des stéréotypes raciaux" et va disparaître d’ici la fin de l’année, a promis mardi l’entreprise, qui appartient au groupe Pepsico. Aunt Jemima, une femme à la peau sombre et au sourire éclatant, évoque les servantes noires du sud des Etats-Unis et par association le passé d’abord esclavagiste, puis ségrégationniste de cette partie des Etats-Unis, où la minorité noire reste soumise à de nombreuses discriminations. L’image de Tante Jemima a évolué au fil du temps, "mais pas assez" reconnaît Quaker Oats. ►►► À lire aussi : "Un singe pour les Coco Pops au chocolat, des lutins blancs pour les Krispies": Kellog’s accusé de racisme

Uncle Ben's, Aunt Jemima et le cuisinier de Cream of Wheat sont les derniers d'une longue série. Avant eux, d'autres emblèmes de marques célèbres ont été modifiés. On pense inévitablement au "Y'a bon Banania". Né en 1915 sous le crayon de l'affichiste Giacomo de Andreis, ce tirailleur sénégalais surnommé "l'ami Y'a bon" orne pendant tout le 20e siècle les boîtes de chocolat en poudre Banania. Le design du personnage évoluera au fil des années (au point même de disparaître dans les années 80-90). Au début des années 2000, il est l'objet d'une série de batailles judiciaires. Aujourd'hui, on retrouve encore sur les emballages un visage souriant, coiffé du célèbre chapeau rouge.