Un week-end insolite en province de Namur : le Sentier d'art

Parfois, l’aventure se cache à quelques kilomètres à peine de chez soi. Et la Belgique regorge d’endroits étonnants et peu onéreux. C’est le cas en province de Namur : un sentier d’art de 145 kilomètres propose une cinquantaine d’œuvres d’art sur son parcours. L’occasion de passer un week-end insolite en Condroz-Famenne.

Marche et culture : 0 €

Le sentier est découpé en trois itinéraires plus petits. Les cartes sont disponibles dans les maisons de tourisme de la région, mais aussi sur le site internet du sentier. Une fois votre itinéraire choisi, lancez-vous dans cette balade très diversifiée : champs, bois, villages… Les paysages sont différents, mais tous sont somptueux. Vous pourrez les découvrir à chaque saison, puisque les sentiers sont ouverts toute l’année.

Tous les trois ou quatre kilomètres, une œuvre se dresse sur votre parcours. Des créations sur-mesure, en matériaux naturels, imaginées par des artistes locaux et internationaux. Si certaines sont discrètes et demandent un peu d’observation pour les dénicher, d’autres sont imposantes et trônent au milieu des champs. Grâce aux balises et aux textes explicatifs positionnés à côté des œuvres, vous en apprenez plus sur celles-ci.