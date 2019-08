Un week-end insolite sous la surface de la Terre

Cap sur la province du Luxembourg, on vous emmène sous et au-dessus de la Terre.

Dormir à la belle étoile : 175 euros/nuit

Giles Robert, guide observatoire centre Ardenne ASBL "Cercle des naturalistes de Belgique" - © RTBF

Il existe un endroit en Belgique où il est possible de dormir sous les étoiles 365 jours par an.

L’observatoire centre Ardenne a trouvé la solution ! Installer un lit sous un dôme d’observation et y projeter un ciel étoilé toute la nuit…

"L’idée est de projeter le ciel au-dessus de vous comme si le dôme était transparent et sans nuages" précise Giles Robert, guide de l’asbl "cercle des naturalistes de Belgique". Une aubaine pour les amateurs, plus habitués au ciel encombré belge.

Avant de rejoindre les bras étoilés de Morphée, les clients pourront profiter d’une visite des infrastructures avec ses coupoles et ses télescopes, dont l’un des plus puissants de Wallonie.