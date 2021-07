Un voyageur belge sur 14 revient d'Espagne avec le Covid: faut-il interdire ces voyages?

Par contre, le taux de positivité augmente très fort chez les personnes symptomatiques, ainsi que parmi les contacts des cas positifs. Mais il monte aussi pour les tests de RETOUR de voyage. Depuis avril, ce taux ne faisait que baisser, passant de 2,9 à 1,3 pour passer à 1% seulement de tests positifs en juin.

Mais il vient de remonter en flèche : pour la période du 5 au 11 juillet, 16.454 tests ont été effectués, parmi les 187.275 voyageurs de retour de zone rouge, ayant rempli un PLF (Passenger Locator Form). Et 4,6% de ces tests se sont avérés positifs, un taux plus de quatre fois supérieur à celui de juin.

La provenance principale de ces voyageurs était l’Espagne, devant la France et la Grèce. Et c’est aussi la zone où l’on observe justement le plus de tests positifs : pas moins de 7% des voyageurs revenant d’Espagne et ayant rempli leur PLF ont été contaminés, soit près d'un voyageur belge sur 14. C’est beaucoup plus que le pourcentage global de tests effectués dans notre pays, dont 2% seulement sont positifs. Et c’est même plus que le nombre de voyageurs positifs au retour du Royaume-Uni (3,4%), qui est pourtant le pays d’Europe où le virus circule le plus en ce moment.