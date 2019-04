Un village français coupé du monde depuis un an

Une histoire qui paraît impossible au XXIe siècle est racontée sur le site de France info. La route menant aux hameaux de Béroulf et Sainte-Sabine dans une colline des Alpes-Maritimes a été coupée le 14 avril 2018 par un glissement de terrain. Depuis, les 40 habitants du village abandonné n’ont d’autre choix que de rejoindre leur village à pied, à travers les sentiers de montagne.

Pour s’approvisionner et travailler, il faut se rendre à Sospel, une petite ville située quelques centaines de mètres plus bas. Pour faire ses courses, une seule possibilité se présente : crapahuter avec son sac à dos pour descendre acheter de petites quantités de nourritures à la ville, et ensuite grimper le long d’un sentier étroit. A la descente, chacun emporte ses poubelles, car le ramassage des ordures n’est plus qu’un lointain souvenir. Tout comme le facteur que l’on n’a plus croisé depuis l’effondrement. Faute de route carrossable, l’aller-retour à pied se fait en 40 à 60 minutes selon la forme physique du candidat grimpeur.