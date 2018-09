Un vaste réseau de drogue démantelé par la police fédérale de Louvain

La police fédérale de Louvain (Brabant flamand) a démantelé ce vendredi un vaste réseau de drogue. Dix personnes ont été interpellées et ont été placées en détention, a fait savoir le parquet de Louvain.

Les arrestations ont eu lieu après une rixe entre des réfugiés afghans. Après cet incident, la police locale de Louvain a ouvert une enquête sur l'importation et le commerce de cannabis, de cocaïne et d'ecstasy par des personnes d'origine afghane à Louvain.

Le parquet de Louvain a ouvert deux enquêtes judiciaires en mai et en juillet derniers, dans le but de réduire à la fois l'approvisionnement en drogue et d'identifier les dealers locaux.

Du cannabis, de l'ecstasy, de l'héroïne et des armes

Le trafic de drogue était organisé par un Afghan âgé de 28 ans et basé à Louvain. Plusieurs autres personnes ont revendu les drogues dans des points de vente et des appartements à Louvain. Les appartements appartenaient au même propriétaire. Le principal fournisseur de drogue a également été identifié et arrêté. Il s'agit d'un Américain de 27 ans qui vit à Rotselaar (Brabant flamand).

La police est descendue dans neuf endroits différents de Louvain et à Rotselaar les 13 et 14 septembre. A l'issue de l'intervention, sept Afghans, un ressortissant de Sierra Leone et un Américain ont été arrêtés. Une perquisition a également eu lieu à Louvain lundi dernier et un Afghan de 23 ans a été interpellé.

Lors des perquisitions, 380 grammes de cannabis, 63 pilules d'ecstasy, neuf paquets d'héroïne, quatre balances, 8680 euros de cash, des armes de contrefaçon et des couteaux ont été trouvés.