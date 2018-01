Drame familial à Dworp: il tue son ex-compagne et ses enfants avant de se suicider à Molenbeek

Les corps sans vie d'une femme et de ses trois enfants ont été découverts ce lundi à Dworp, dans le Brabant flamand. Il s'agit de l'ex-compagne et des enfants d'un homme âgé de 39 ans qui s'est suicidé lundi matin à Molenbeek-Saint-Jean. Plusieurs éléments laissent à penser que l'homme a d'abord tué son ex et ses enfants avant d'attenter à ses jours, indique ce lundi le parquet de Bruxelles.

Un taxi incendié

À l'origine, c'est pour un incendie qu'ont été appelés, vers 5h30, la police et les pompiers. Le feu s'est déclaré dans le sous-sol d'un immeuble du boulevard Louis Mettewie à Molenbeek-Saint-Jean. C'est une voiture qui est la proie des flammes, un taxi selon nos informations.

Après avoir procédé à l'extinction du véhicule et qu'il est apparu que l'incendie était d'origine volontaire, la police a contrôlé les alentours du bâtiment. C'est lors de cette inspection qu'elle a trouvé le corps de l'homme derrière l'immeuble, manifestement victime d'une chute importante. Il s'agissait d'un résidant âgé de 39 ans qui vivait au vingtième étage. Son appartement était fermé à clé de l'intérieur et le véhicule incendié semble être le sien. La police et le parquet ont dès lors privilégié l'hypothèse d'un suicide.

À leur arrivée, policiers et pompiers avaient pu mettre à l'abri une famille et une autre personne qui se trouvaient dans la cave. Trois personnes intoxiquées par les fumées ont par ailleurs été transportées à l'hôpital pour y recevoir de l'oxygène, mais leurs jours ne sont pas en danger.

"Un expert incendie, désigné par le parquet, est descendu sur les lieux dans le courant de la matinée afin de donner plus de clarté", a indiqué plus tard le premier substitut du Procureur du Roi.

Drame familial

Quelques heures plus tard, ils ont toutefois découvert que ce décès s'inscrivait probablement dans un drame familial. Lorsque la police locale de Zennevallei a voulu annoncer la mort de l'homme à son ancienne compagne vivant à Dworp, elle y a trouvé son corps sans vie ainsi que ceux de leurs trois enfants. Le trentenaire les a vraisemblablement tués avant de se suicider.