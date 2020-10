Un travailleur sur 10 prend des antidouleurs

Un travailleur sur 10 prend des médicaments contre la douleur ou des anti-inflammatoires, ressort-il d’une enquête du service externe pour la prévention et la protection au travail Idewe, menée auprès de plus de 200.000 Belges et dont De Zondag a pris connaissance.

Un travailleur en incapacité sur cinq l’est à cause de douleurs au niveau des muscles ou des articulations

"Les douleurs physiques constituent l’une des causes principales des absences longue durée pour raison médicale", pointe Liesbeth Daenen d’Idewe. "Un travailleur en incapacité sur cinq l’est à cause de douleurs au niveau des muscles ou des articulations", précise-t-elle.

L’importance de l’ergonomie

Il est donc important de sensibiliser les employeurs à une bonne ergonomie au travail, estime Idewe. Informer le personnel sur la manière dont la douleur fonctionne, peut évoluer et être influencée par certains facteurs liés au travail est également un bon moyen de la prendre en mains. "Comprendre comment la douleur survient réduit l’inquiétude qu’elle engendre", conclut Mme Daenen.