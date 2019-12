Un trafic d'un nouveau genre : l'anguille plus précieuse que le caviar ou l'ivoire en Asie !

Si le caviar vaut entre 1400 et 2200 euros le kilo selon la qualité, le kilo d’anguille se monnaie aujourd’hui jusqu’à 6000 euros en Chine ! Les Asiatiques apprécient tout particulièrement ce poisson si particulier au point qu’il a pratiquement disparu chez eux. Alors pour alimenter cet énorme marché, les trafiquants se tournent vers l’anguille européenne. Mais elle aussi est en voie en disparition. L'anguille européenne est menacée à cause de la surpêche, de la pollution et de l'augmentation du trafic maritime. Sa population à diminuer de 90 % au cours des dernières décennies.

Aussi, son exportation en dehors du territoire européen est strictement interdite. Europol, l’organisme chargé de lutter contre la criminalité et qui surveille les frontières commerciales estime que chaque année, plus de 350 millions de bébés anguilles sont introduites clandestinement dans les pays d’Asie et en particulier en Chine. C’est le quart de la population totale d’anguille en Europe.

Bébés anguilles en fraude

Pour les introduire clandestinement en Asie, les passeurs utilisent des " mules " comme pour le trafic de drogue. Des touristes transportent les bébés anguilles placés dans des sacs plastiques remplis et cachés dans leur valise.

La Guardia espagnole a d’ailleurs récemment démantelé un réseau qui tentait de faire sortir d’Espagne des bébés anguilles à destination du Japon. Au total, ce sont plus de 6 tonnes de bébés anguilles qui ont été interceptés par la police dans des pays de l’Union européenne, le tout pour une valeur de 15 millions d’euros.

En Belgique, l’anguille n’est plus un met très prisé. Et même la célèbre anguille à l’escavêche, une spécialité wallonne est désormais préparée avec du dos de requin ou de la truite. Selon Filagri, la Fédération des pisciculteurs wallons, il n’existe plus que quelques élevages en Flandre et en France. En Wallonie, si on peut encore pêcher l’anguille sauvage, on ne peut plus la consommer car elle concentre dans sa chair un taux important de métaux lourds.