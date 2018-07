Un touriste décède d'une piqûre de frelon dans un camping en France: à quoi faut-il prendre garde?

C'est un fait divers qui ne va pas rassurer les parents inquiets dès qu'un insecte à rayures approche de leur progéniture. Un touriste hollandais de 59 ans est décédé dimanche soir des suites d’un crise cardiaque dans la Drôme, visiblement provoquée par une piqûre.

Selon les informations du Dauphiné Libéré, l’homme dînait en famille dans un camping de Vercheny, lorsqu’il a été piqué mortellement par un frelon.

Malgré l’intervention du Samu et des pompiers, il n’a pas pu être réanimé et a succombé à un arrêt cardiaque "consécutif à la piqûre", précise le quotidien.

Comment peut-on mourir d'une piqûre de frelon?

Le frelon européen n’est en principe pas dangereux. Ce n'est en fait qu'une grosse guêpe, et particulièrement peureux, qui fuira donc en général l'affrontement. Il est cependant déconseillé de les attaquer, et surtout d'éviter les essaims. Les frelons n’attaquent généralement que pour défendre leur nid et lorsqu’ils se sentent menacés. Une attaque survient généralement quand une personne ou tout autre intrus s’approche dans un rayon de 2 à 3 mètres du nid.

Si les piqûres de frelons sont plus rares, elles sont cependant plus dangereuses. Comme ce sont de grands insectes, ils sont capables de délivrer une dose de venin plus importante et donc plus dangereuse. Parmi les insectes piqueurs, le frelon est celui qui délivre la dose de venin la plus importante.

La piqûre de frelon est particulièrement dangereuse si l’insecte pique près de l’œil, sur la tempe ou dans la bouche. Elle peut devenir mortelle si la personne piquée est allergique au venin, ou si elle est piquée plusieurs fois.

Ce qui avait été le cas l'an dernier pour un homme de 69 ans, qui s’était rendu avec un ami en bordure d’une forêt pour aller chercher du bois à couper, et s'était retrouvé face à un essaim en s'approchant trop du nid, subissant trois piqûres mortelles...