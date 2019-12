Un tiers des koalas auraient déjà péri dans les incendies qui ravagent l'Australie

La ministre fédérale australienne de l'environnement Sussan Ley a déclaré à la chaîne ABC que jusqu'à 30% des koalas sur la côte nord de la Nouvelle-Galles du Sud pourraient avoir été tués dans la vague actuelle des feux de brousse qui touchent le pays.

À l'échelle nationale, plus de 5 millions d'hectares ont été brûlés au cours de la vague de feux de brousse qui a également tué neuf personnes. La côte nord de l'État abrite un nombre important de koalas australiens, avec une population estimée entre 15 000 et 28 000 habitants.

Vendredi, le ministre fédéral de l'Environnement, Sussan Ley, a déclaré que jusqu'à 30% des koalas de la région avaient été tués, car "jusqu'à 30% de leur habitat a été détruit. Nous en saurons plus lorsque les incendies seront calmés et qu'une évaluation pourra être faite", a-t- elle déclaré à l'émission de radio AM de ABC.

Le gouvernement australien a annoncé le déblocage de fonds d’urgence, pour un montant de près de 4 millions d’euros, afin de sauver les animaux, et de favoriser ensuite leur réintroduction dans leur habitat naturel. D'autres espèces sont menacées comme le perroquet terrestre et le dunnart de Kangaroo Island, mais le koala est plus exposés que les autres animaux : il dort beaucoup (parce qu’il doit digérer les feuilles d’eucalyptus qui sont sa seule nourriture) et il n’a pas les moyens de fuir rapidement.

Ce qui explique ces images comme ce koala qui a grimpé à un vélo pour boire à la gourde d'une cycliste.