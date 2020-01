Un télescope solaire capture des détails étonnants de la surface du Soleil

Les premières images du télescope solaire Inouye de la National Science Foundation (NSF) offrent une vue très rapprochée de la surface du soleil et des détails importants pour les scientifiques.

Ce télescope solaire Inouye qui fournit des gros plans sans précédent de la surface du soleil, servira à mesurer la taille de la couronne solaire sans qu’aucune éclipse solaire totale ne soit nécessaire.

Auparavant, les chercheurs devaient attendre une éclipse solaire totale pour "bloquer" le soleil afin d’étudier son atmosphère extérieure, la couronne où se forment les tempêtes solaires.

Ce télescope de 4 mètres et cinq outils de pointe permettront aux scientifiques de cartographier la surface du soleil et ses champs magnétiques atmosphériques, en particulier la couronne intérieure.

Images exceptionnelles et instrument de mesure du soleil novateur

Construit par l’Observatoire solaire national de la NSF et géré par l’AURA, le télescope solaire Inouye combine un miroir de 4 mètres, le plus grand au monde pour un télescope solaire, avec des conditions d’observation inégalées au sommet de Haleakala, un volcan des États-Unis situé dans l’archipel et État d’Hawaï, sur l’île de Maui, et qui culmine à 3055 mètres.

Avec la plus grande ouverture de tous les télescopes solaires, sa conception unique et son instrumentation de pointe, le télescope solaire Inouye pourra, pour la première fois, effectuer les mesures les plus compliquées du soleil.

Capturées en décembre 2019, les images de ce qui ressemble à des structures cellulaires qui font chacune de la taille de l’État du Texas, sont des mouvements violents qui transfèrent la chaleur de l’intérieur vers la surface du soleil, selon la NSF.