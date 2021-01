Un taux de plus en plus élevé de tests positifs au retour de zones rouges: voici les chiffres par pays de provenance

De semaine en semaine, le nombre de voyageurs revenant en Belgique depuis une zone rouge ne cesse de diminuer, par contre, le pourcentage de tests qui s’avèrent positifs parmi eux ne cesse d’augmenter, selon le dernier rapport hebdomadaire publié par Sciensano. 150.000 voyageurs étaient rentrés de zone rouge entre le 19 décembre et le 3 janvier, 67.000 entre le 4 et le 10 janvier, moins de 35.000 entre le 11 et le 17 janvier.

Ce chiffre ne mesure toutefois que les voyageurs ayant rempli un PLF ou Passager Locator Form. Et parmi les tests pour lesquels on dispose d’un suivi, le taux ne fait que monter : il était de 3% entre le 19 décembre et le 3 janvier, 3,6% entre le 4 et le 10 janvier, et de 4,3% entre le 11 et le 17 janvier.

Ce taux grimpe encore parfois selon la résidence des voyageurs : il était ainsi de 6,4% chez les voyageurs hainuyers, et de 5,8% parmi ceux du Brabant flamand.