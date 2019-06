Un tapis d'ortie à Ixelles pour sensibiliser à l'urticaire chronique

220 mètres carrés d’orties étalés place Flagey à Ixelles… Une action de sensibilisation à l’urticaire chronique qui touche 50.000 personnes en Belgique, des personnes qui souffrent physiquement et moralement. L’urticaire chronique se traduit par une éruption cutanée qui se caractérise par des démangeaisons et l’apparition de plaques rouges en relief qui ressemblent aux piqûres d’orties. Avec l’arrivée de l’été et de la chaleur, ces symptômes ont encore tendance à s’aggraver.

Aujourd’hui, sur la place Flagey, Laura est venue apporter son témoignage. "J’avais énormément de boutons partout. Au départ, on m’a dit que j’avais la gale. […] Au bout de quelques mois, on m’a enfin diagnostiquée comme étant atteinte d’urticaire chronique. […] Avant, je me grattais à sang, j’étais tout le temps à bout de nerfs. […] Maintenant je reçois des injections tous les mois, et un traitement adapté. C’est un apaisement".