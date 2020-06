Un "super-ordinateur" identifie qu'un médicament générique contre l'ostéoporose pourrait être efficace contre le Covid-19

Le consortium Exscalate4CoV, financé par l' UE, a annoncé qu'un médicament générique déjà utilisé pour traiter l'ostéoporose, le Raloxifene, pourrait être un traitement efficace pour les patients COVID-19 présentant une infection légèrement symptomatique.

En soi, c'est une des nombreuses pistes de traitement actuellement étudiées aujourd'hui de par le monde, au même titre que la dexaméthasone ou le Remdesivir.

Mais l'originalité ici, c'est que la molécule a été identifiée par une plate-forme de superinformatique soutenue par l'UE, l'une des plus puissantes au monde, chargée de vérifier l'impact potentiel de molécules connues contre la structure génomique du coronavirus.

Exscalate4CoV rassemble 18 partenaires et 15 membres associés, comprenant des centres de calcul intensif en Italie, en Espagne et en Allemagne, de grands centres de recherche, des sociétés pharmaceutiques et des instituts biologiques de toute l'Europe. La plateforme dispose d'une puissance de calcul gigantesque, permettant de rechercher les comportements des molécules dans le but d'identifier un traitement efficace contre les coronavirus. A noter que la Belgique est aussi concernée: une fois que les chercheurs sont parvenus à identifier les molécules potentiellement efficaces sur base des données, celles-ci sont analysées par une équipe de chercheurs basée à l’université KU Leuven, à Louvain. Là-bas, une équipe étudie l’effet de ces molécules dans les cellules infectées via un processus automatisé et rapide.

►►► À lire aussi : Anticorps de lama, monoclonaux, course au vaccin : le point sur les pistes de traitements contre le coronavirus

Exscalate4CoV est ainsi capable d'effectuer en quelques semaines un processus de dépistage qui, avec les techniques traditionnelles, prendrait de nombreuses années

Le consortium a ainsi déjà testé virtuellement 400.000 molécules à l'aide de ses superordinateurs. 7000 molécules ont été présélectionnées et testées "in vitro". Et parmi celles-ci, le raloxifène est apparu comme une molécule prometteuse, qui pourrait être efficace pour bloquer la réplication du virus dans les cellules, et ainsi freiner la progression de la maladie. Avantages, selon les chercheurs: une tolérance élevée du patient, sa sécurité et son profil toxicologique déjà bien établi.

Prochaine étape, le passage aux essais cliniques pour évaluer la nouvelle utilisation potentielle du raloxifène. En cas de succès, le médicament pourrait être rapidement mis à disposition en volumes élevés et à faible coût.

Exscalate4CoV est l'un des 18 projets de recherche bénéficiant d'un total de 48,2 millions d'euros, provenant d'un récent appel d'urgence de l'UE sur la recherche sur les coronavirus, pour travailler sur la préparation et la réponse aux épidémies, les tests de diagnostic rapide au point de service, les nouveaux traitements et les nouveaux vaccins.