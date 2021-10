Un suivi psychologique majoritairement inaccessible pour les familles confrontées à la perte d’un conjoint : "J’ai dû choisir entre me faire soigner ou faire soigner les enfants"

Mais se laisser aller quand on a une fille de 3 ans et un bébé de 8 mois, ce n’est tout simplement pas possible : "La vie continue. Pour eux, plus que pour nous […]. Et en même temps, ils vivent la mort de leur papa. Ce qui est d’autant plus complexe qu’ils ne comprennent pas ce que c’est encore la mort, qu’ils ne comprennent pas ce que c’est un deuil".

Il y a deux ans, Delphine Laval devient veuve alors qu’elle n’a même pas 40 ans et qu’elle a deux enfants en bas âge. Une disparition brutale et inattendue qui a eu et a toujours un lourd impact financier et psychologique sur la famille.

Cette situation, c’est ce que dénonce aujourd’hui la Ligue des familles alors qu’environ 7000 familles perdent un parent chaque année et qui concernent plus de 10.000 enfants par an âgés de 0 à 25 ans (chiffres de Statbel recensés depuis 2015 jusqu’en 2019).

Et pourtant, cette jeune veuve a la chance d’être propriétaire et pas locataire, comme elle dit, d’avoir une famille et des amis proches bienveillants. Avant le décès de son mari, elle n’avait aucun problème financier.

Son fils, aujourd’hui âgé de 2,5 ans, aurait aussi besoin d’un suivi psychologique. Mais une fois encore, "budgétairement, je ne peux pas me le permettre, parce que ce n’est pas bien remboursé, parce qu’il n’y a pas d’aide mise en place… Je n’ai pas le choix. Il faut remplir le frigo, pouvoir leur acheter des vêtements, des chaussures, etc. Je suis toute seule et je ne peux pas prendre un temps plein parce que je dois m’occuper d’eux. J’avais pris une jeune fille au père, mais je dois m’en séparer, car ça aussi c’est trop d’argent…"

En plus de la douleur et de l’incompréhension, s’ajoutent les problèmes financiers : un salaire en moins et l’impossibilité pour Delphine de continuer à assumer un temps plein avec ses jeunes enfants. Sans compter les frais administratifs et autres qu’engendre un décès dans la famille.

Lola Galer, chargée d'études à la Ligue des familles © RTBF

Un nouveau système de remboursement pour le suivi psychologique pour ces familles endeuillées est prévu à partir du 1er janvier 2022, mais il reste insuffisant comme nous l’explique Lola Galer, chargée d’études à la Ligue des familles : "Ce suivi reste majoritairement inaccessible en raison de l’impact budgétaire qu’il représente pour la famille".

Et d’expliquer : "Aujourd’hui, avec le changement annoncé, il ne faudra plus passer par le généraliste pour avoir accès à un service remboursé, ce qui est une bonne nouvelle. Mais le nombre de séances remboursées reste insuffisant et surtout, la charge qui reste au patient est toujours trop grande. Concrètement, à l’heure actuelle, pour pouvoir avoir accès au remboursement des soins psychologiques, les patients auront droit à 8 séances remboursées, 10 pour les enfants. Mais pour avoir accès à ce remboursement, ils doivent se rendre chez un psychologue qui est conventionné, c’est-à-dire reconnu par l’Etat. Or, ils sont une minorité. Alors, ce nombre va augmenter, mais via une enveloppe fermée. Cela veut dire que la Fédération Belge des Psychologues évalue à 10% le nombre de psychologues qui vont être conventionnés, ce qui reste très peu ! Il faut donc revoir ce dispositif. Mais il faut aussi qu’il y ait plus de séances remboursées et que le prix, qui reste à charge du patient, soit revu, car il reste tout même de 11 euros. Un montant qui reste important quand on connaît les fragilités financières dans lesquelles le décès plonge les familles, multiplié par le nombre de membres de la famille qui a besoin d’un suivi."

Des familles trop peu informées

En parallèle, la Ligue des Familles prône pour "un accès à l’information spécifique aux familles" : "Les familles ne sont pas au courant qu’elles doivent aller chez un psychologue conventionné ; elles ne sont pas au courant du suivi qui existe, des psychologues qui œuvrent sur le terrain, en particulier pour les tout-petits ; et elles ne sont pas du tout au courant de ce à quoi elles peuvent prétendre en termes de remboursement. Et donc, nous, on demande qu’il y ait vraiment une plateforme en ligne qui soit disponible pour les familles, qu’elle soit concrète et didactique et qu’elle puisse leur expliquer tout cela. Ce qu’on demande aussi, c’est que dès qu’une famille est confrontée à un décès, il y ait un point de contact via des assistants sociaux formés à cette situation pour qu’ils leur expliquent leurs droits et puissent les aider dans leurs démarches administratives", revendique Lola Galer.

Enfin, la chargée d’études à la Ligue des familles insiste aussi sur la nécessité "d’avoir une meilleure visibilité et un meilleur soutien des associations qui œuvrent dans le secteur et qui proposent, par exemple, des groupes de parole."