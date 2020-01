Un styliste bruxellois lance sa marque de vêtements en Asie

À l’école, il n’était pas le plus doué, mais il n’a jamais abandonné. Après avoir fait la Fashion Week de New York, il lance sa propre marque de vêtements en Asie. Une consécration, après un parcours atypique.

À l’âge de 9 ans, Charly arrive du Cameroun avec sa mère et ses trois petits frères. Ils habitent dans un appartement à Anderlecht, à deux pas d’un magasin de tissus. Un hasard, pour le futur styliste. "Je suis arrivé, je ne connaissais pas la couture. Ils m’en ont parlé et, petit à petit, je suis resté. Je fais partie de la maison maintenant". En effet, c’est ici, dans ce magasin que Charly possède son propre atelier. Un lieu qui change du petit salon familial, dans lequel il avait l’habitude de créer ses vêtements. "Maintenant je peux dire que j’ai un vrai atelier. Quand je donne ma carte, je ne dis plus 'vous pouvez venir dans mon salon à la maison'", nous confie-t-il en rigolant.

Des débuts difficiles

"J’ai raté ma première année, trois fois de suite […] j’étais nul, j’étais médiocre". Malgré les remarques de ses professeurs, Charly Nzogang n’a pas abandonné et a décroché son diplôme de styliste. Quelques semaines plus tard… Il reçoit un message pas comme les autres. "C’était un message en anglais qui parlait de la Fashion Week. Vu que je suis nul dans cette langue, je n’ai pas lu tout le contenu du mail. Je pensais que c’était un spam". Mais un jour, il reçoit un coup de fil : il est bien invité à l'événement. Janvier 2019 : Charly s’envole pour New York pour présenter son travail au plus grand rendez-vous de mode au monde.