Un start-up belge développe des cabines d'essayage 2.0

Treedy's, une start-up belge, a mis au point une cabine d'essayage virtuelle. Une manière de répondre au problème des tailles, à la fois dans les magasins physiques ou il faut parfois essayer 3 jeans avant de trouver le bon, mais aussi dans les commerces en ligne.

"L’idée, à terme c ‘est d’avoir des points de scan dans les magasins. Ça prendra la forme d’une cabine d’essayage, sauf que vous rentrez dedans et au lieu d’essayer des vêtements, vous prenez vos mensurations", explique Cédric Cauderlier, l'un des fondateur de Treedy's.

Un avatar sera ensuite envoyé par mail, "ce profil 3D pourra être utiliser sur le site internet de la marque". Vous pourrez donc faire essayer les vêtements directement à cet avatar, sans vous tromper de taille.

"On veut faire le matching entre les mensurations des gens et la taille des vêtements en fonction de chaque marque. C’est-à-dire ne plus se baser sur des tailles de type S, M ou L mais la taille réelle des vêtements."

Il considère que l'expérience en ligne n’est toujours pas optimale à ce stade. "Il y a 30% à 40% de retours de marchandises commandées sur internet."

"On pense aussi à placer ces cabines dans des supermarchés pour permettre d’acheter sur des sites internet qui n’ont pas de magasins."